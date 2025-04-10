Врачи затрудняются прогнозировать последствия инфекции E. coli для здоровья детей

Как уже сообщалось, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) во вторник начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев инфекции, вызванной шигатоксин-продуцирующей E. coli, согласно информации на сайте SPKC. Заболевшими являются двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все они лечатся амбулаторно. Как указывает SPKC, на данный момент нельзя утверждать, что эти случаи связаны со вспышкой, и необходимы дополнительные лабораторные исследования. Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано как минимум 60 случаев заболевания E. coli.