Врачи затрудняются прогнозировать последствия инфекции E. coli для здоровья детей
Трудно предсказать, какими будут последствия инфекции E. coli, продуцирующей шигатоксины, для общего состояния здоровья детей, заявила агентству LETA заведующая отделением инфекционных заболеваний Детской клинической университетской больницы (BKUS) Гунта Лайзане.
Гунта Лайзане отметила, что влияние инфекции на общее здоровье ребенка зависит от множества факторов, поскольку у каждого человека — как у детей, так и у взрослых — с рождения заложен определенный ресурс органов.
«Насколько сильно токсин повредит или “запустит” какую-либо скрытую болезнь, трудно предсказать», — призналась специалист.
Лайзане пояснила, что существует определенная степень тяжести инфекции, вызванной кишечной палочкой, которую позволяет лечить ресурсная база конкретного отделения и доступные ресурсы. Даже детей с очень тяжелым течением заболевания лечат в различных отделениях. Когда ресурсы профильного отделения исчерпаны, дети переводятся в отделение интенсивной терапии или, в некоторых случаях, в реанимацию.
Как пояснила специалист, дети с инфекцией E. coli и гемолитико-уремическим синдромом (ГУС) попадают в отделение интенсивной терапии с проблемами, которые невозможно решить в обычном отделении. В таких случаях может потребоваться заместительная терапия почек, наблюдаются неврологические осложнения, вызванные ГУС, или необходима хирургическая операция. Когда проблемы решены, прогнозы ясны и проведена диагностика, детей переводят обратно в отделения ухода, пояснила Лайзане.
Часть детей была переведена обратно в отделения ухода с аппаратами для перитонеального диализа. Некоторым из них такая терапия больше не требуется, сообщила врач. Она подчеркнула, что состояние детей остается тяжелым, но не таким тяжелым, как в отделении интенсивной терапии.
По словам Лайзане, в настоящее время в отделении интенсивной терапии находятся трое детей, общее число госпитализированных с этой инфекцией постепенно снижается. Точные данные о текущей ситуации BKUS пока не предоставляет.
Лайзане сообщила, что состояние всех детей стабильно, и они продолжают получать соответствующее лечение и находятся под наблюдением.
Специалист признала, что течение болезни у детей протекает по-разному. В случае ГУС может возникнуть повреждение почек, снизиться уровень гемоглобина, что требует переливания крови. Также, из-за низкого уровня тромбоцитов существует риск кровоизлияний. Эти пациенты требуют сложного ведения заболевания и комплексного подхода к лечению, отметила она. По оценке врача, BKUS успешно справляется с лечением детей, используя для этого все доступные ресурсы.
Как уже сообщалось, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) во вторник начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев инфекции, вызванной шигатоксин-продуцирующей E. coli, согласно информации на сайте SPKC. Заболевшими являются двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все они лечатся амбулаторно. Как указывает SPKC, на данный момент нельзя утверждать, что эти случаи связаны со вспышкой, и необходимы дополнительные лабораторные исследования. Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано как минимум 60 случаев заболевания E. coli.