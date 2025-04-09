Министр обороны Литвы: "Нет никаких сомнений, что будет пересмотр развертывания сил и средств в Европе"
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене говорит, что США, скорее всего, пересмотрят присутствие своих войск в Европе, однако подчеркивает, что не видит никаких сигналов о возможных изменениях в размещении войск на восточном фланге НАТО.
Довиле Шакалене дала интервью американскому телеканалу NBC на фоне объявлений о том, что Пентагон рассматривает возможность вывода около 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы. По данным СМИ, войска могут быть выведены из Польши и Румынии.
«В американских СМИ периодически появляются сообщения о возможных изменениях в присутствии, выводе и т. д. Однако на самом деле никаких изменений внутри системы нет, вся работа идет очень упорядоченно: подготовка, учения, планирование определенных ресурсов, сотрудничество. По сути, все идет так же, как и раньше, никаких изменений нет. Если говорить о нашем регионе, то внутри системы сигналов точно нет», — заявила Шакалене журналистам в среду.
Однако она считает, что изменения, связанные с присутствием войск США в Европе, неизбежны. «В целом, нет никаких сомнений, что будет пересмотр развертывания сил и средств в Европе, я думаю, что это обязательно произойдет. Как это будет выглядеть, где и какие силы могут быть заменены, пока остается чистой спекуляцией», — отметила министр обороны.
По данным NBC, подразделения, которые могут быть выведены - это часть контингента численностью 20 тыс. человек, развернутого администрацией бывшего президента США Джо Байдена в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной, после начала российского вторжения.
Литва уже некоторое время заявляет, что готова принять в стране больше американских войск. По мнению Шакалене, возможные изменения в Европе не будут противоречить этой цели.
Американские войска периодически ротируются в Литве с весны 2014 года, а тяжеловооруженные батальоны США размещены в стране с 2019 года. В настоящее время в стране служат около тысячи американских военных.