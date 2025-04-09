Министр обороны Литвы: "Нет никаких сомнений, что будет пересмотр развертывания сил и средств в Европе"

«В американских СМИ периодически появляются сообщения о возможных изменениях в присутствии, выводе и т. д. Однако на самом деле никаких изменений внутри системы нет, вся работа идет очень упорядоченно: подготовка, учения, планирование определенных ресурсов, сотрудничество. По сути, все идет так же, как и раньше, никаких изменений нет. Если говорить о нашем регионе, то внутри системы сигналов точно нет», — заявила Шакалене журналистам в среду.