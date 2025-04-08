Бери рюкзак, пошли домой: Пентагон все же может вывести часть войск с восточного фланга НАТО
В Министерстве обороны США обсуждается предложение о выводе до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на шесть американских и европейских официальных лиц.
В Пентагоне рассматривают возможность вывода части из 20 000 военнослужащих, направленных в Европу в 2022 году администрацией бывшего президента Джо Байдена для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной.
Обсуждения о выводе войск из Польши и Румынии происходят на фоне попыток Трампа убедить российского президента Владимира Путина согласиться на перемирие в Украине. Сокращение американского военного присутствия в Европе может высвободить ресурсы Пентагона для наращивания военной группировки в Индо-Тихоокеанском регионе, который администрация Трампа считает более приоритетным с учетом растущего влияния Китая. В настоящее время в Европе дислоцировано около 80 000 американских военнослужащих.
После вторжения России в Украину в 2022 году как демократы, так и республиканцы в Конгрессе США поддержали усиление военного присутствия страны на восточном фланге НАТО, рассматривая это как знак решимости Вашингтона защищать эти государства.
Латвийские официальные лица неоднократно заявляли о том, что после прихода к власти в США Дональда Трампа никаких сигналов о выводе американских войск из стран Балтии не поступало.