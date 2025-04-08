Бери рюкзак, пошли домой: Пентагон все же может вывести часть войск с восточного фланга НАТО

Обсуждения о выводе войск из Польши и Румынии происходят на фоне попыток Трампа убедить российского президента Владимира Путина согласиться на перемирие в Украине. Сокращение американского военного присутствия в Европе может высвободить ресурсы Пентагона для наращивания военной группировки в Индо-Тихоокеанском регионе, который администрация Трампа считает более приоритетным с учетом растущего влияния Китая. В настоящее время в Европе дислоцировано около 80 000 американских военнослужащих.