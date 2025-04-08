Латвийцев призывают регистрировать велосипеды - в противном случае им грозит перемещение на специальную стоянку
Министерство сообщения призывает добровольно регистрировать велосипеды, поскольку, если велосипед будет признан оставленным на дороге на длительное время, он будет перемещен на специальную стоянку.
Вступил в силу новый порядок принудительного перемещения средств передвижения, если они мешают другим участникам дорожного движения. Новый порядок предусматривает возможность эвакуации неправильно припаркованных и мешающих движению велосипедов, электросамокатов и велорикш — согласно изменениям в правилах о принудительном перемещении транспортных средств и признании их брошенными на длительное время.
Министерство сообщения вновь подчеркивает необходимость добровольной регистрации велосипедов, чтобы в случае их длительного оставления на дороге избежать перемещения на спецстоянку.
Велосипед будет признан оставленным на длительное время и перемещен, если он находится в месте, где мешает движению других участников дорожного движения, более восьми часов с момента, когда на велосипед, чья принадлежность неизвестна, была прикреплена предупредительная наклейка.
Также, если велосипед будет находиться в месте, где он не мешает движению, но не будет использоваться минимум 45 суток с момента прикрепления предупредительной наклейки, он также будет признан оставленным. Те же правила касаются и электросамокатов, и велорикш.
Ранее сообщалось, что с 1 июля этого года владельцам электросамокатов потребуется оформлять обязательное страхование гражданской ответственности (OCTA). По прогнозам Министерства сообщения, стоимость полиса OCTA для электросамокатов, аналогично мопедам, может составить от 24 до 50 евро в год.