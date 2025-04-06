Мнение: борьба с бюрократией по-латвийски - уволить рядового сотрудника, а всех руководителей оставить на местах

Йиргенсонс отметил, что для профсоюза важно, чтобы борьба с бюрократией не оборачивалась увольнением тех, кто действительно работает. «Обычно те, кто и есть настоящие бюрократы, делают все, чтобы остаться на своих постах, а увольняют сотрудников, которые выполняют "черную работу". К сожалению, это происходит во многих государственных учреждениях, например, в Государственном агентстве занятости», — добавил Йиргенсонс.