Мнение: борьба с бюрократией по-латвийски - уволить рядового сотрудника, а всех руководителей оставить на местах
Сокращение бюрократии не должно заканчиваться увольнением рядовых сотрудников, подчеркнул в беседе с агентством LETA председатель Профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов Латвии (LVIPUFDA) Андрей Йиргенсонс.
Йиргенсонс отметил, что для профсоюза важно, чтобы борьба с бюрократией не оборачивалась увольнением тех, кто действительно работает. «Обычно те, кто и есть настоящие бюрократы, делают все, чтобы остаться на своих постах, а увольняют сотрудников, которые выполняют "черную работу". К сожалению, это происходит во многих государственных учреждениях, например, в Государственном агентстве занятости», — добавил Йиргенсонс.
Он уточнил, что профсоюз постоянно борется с увольнением рядовых сотрудников, включая еженедельные юридические заседания, на которых рассматриваются случаи увольнения членов профсоюза.
«Профсоюз борется с такими ситуациями и защищает своих членов. В некоторых случаях дело доходит до суда», — сказал Йиргенсонс.
Председатель профсоюза пояснил, что каждая ситуация с увольнением рядового работника индивидуальна, но профсоюз проверяет ее с точки зрения законности и отстаивает интересы сотрудников.