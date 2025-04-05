Профсоюзы возмущены: в Латвии собирались уменьшить бюрократию, а под шумок урезают права рабочих

«Прохождение обязательных медицинских осмотров — это не проблема бюрократии и административной нагрузки, и удивительно, что это стало одним из первых предложений рабочей группы. Пересмотр частоты обязательных медосмотров, затрагивающий исключительно расходы работодателей, вызывает вопросы о том, каким образом это должно снизить бюрократию и повысить эффективность государственного управления», — говорится в письме LBAS.