Профсоюзы возмущены: в Латвии собирались уменьшить бюрократию, а под шумок урезают права рабочих
Часть предложений по снижению бюрократии, выдвинутых до настоящего времени, направлены на сокращение расходов работодателей за счет работников, уменьшая права и гарантии трудящихся. С таким упреком выступил Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS).
LBAS направил письмо премьер-министру Эвике Силине и руководителю группы по снижению бюрократии Райвису Кронбергсу, в котором выражает недовольство рядом предложений, например, сокращением обязательных медицинских осмотров, которые рассматриваются как бюрократия, а не как забота о работниках и безопасных рабочих местах.
«Прохождение обязательных медицинских осмотров — это не проблема бюрократии и административной нагрузки, и удивительно, что это стало одним из первых предложений рабочей группы. Пересмотр частоты обязательных медосмотров, затрагивающий исключительно расходы работодателей, вызывает вопросы о том, каким образом это должно снизить бюрократию и повысить эффективность государственного управления», — говорится в письме LBAS.
«Забота о сохранении и поддержании здоровья работника — это социально и экономически значимый приоритет государства, без которого невозможно представить конкурентоспособность латвийской экономики и эффективного госуправления».
LBAS призывает не допустить, чтобы «под прикрытием рабочей группы лоббировались чьи-то частные интересы», в результате чего не снижается бюрократия и не улучшается работа госаппарата, а, напротив, ограничиваются основные права трудящихся.
Профсоюзы также настаивают, что подобные вопросы не могут решаться без их участия, поскольку затрагивают занятость, трудовые права и охрану труда. «Таким образом, недопустимо, чтобы вопросы, касающиеся занятости, рассматривались и оценивались без участия LBAS», — подчеркивает организация.
В конце марта Государственная канцелярия сообщила, что рабочая группа по снижению бюрократии договорилась предложить уменьшить частоту обязательных медицинских осмотров, ускорить проведение экспертизы инвалидности для детей, расширить круг пользователей электронной адресации и ввести статус «надежного предприятия».