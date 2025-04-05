"Неприятно удивляет реакция посольства Америки": Зеленский раскритиковал посла США после удара РФ по Кривому Рогу

По его словам, чтобы завершить войну, "надо не бояться называть вещи своими именами", надо "не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения". "Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Надо вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней".