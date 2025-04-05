"Неприятно удивляет реакция посольства Америки": Зеленский раскритиковал посла США после удара РФ по Кривому Рогу
Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию посольства Америки на ракетную атаку по Кривому Рогу 4 апреля "слабой" и подчеркнул, что там боятся сказать слова "российская", говоря о ракете, убившей детей.
Владимир Зеленский поблагодарил "за принципиальную позицию" министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, отметил принципиальную реакцию посольств Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии на российский удар по Кривому Рогу, сообщает УНИАН.
"К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей", - подчеркнул он в Telegram.
По его словам, чтобы завершить войну, "надо не бояться называть вещи своими именами", надо "не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения". "Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Надо вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней".
Ранее реакция посла США в Украине Бриджит Бринк на удар по Кривому Рогу возмутила украинцев. В своей публикации в соцсети X она не упомянула, что удар был нанесен именно Россией. "Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться", - написала она.
Horrified that tonight a ballistic missile struck near a playground and restaurant in Kryvyi Rih. More than 50 people injured and 16 killed, including 6 children. This is why the war must end. pic.twitter.com/DOQlyw8C7u— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 4, 2025