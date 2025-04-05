В Италии зарезали двух студенток. Убийцы - бывший парень и поклонник, которым девушки не отвечали взаимностью. Это вызвало протесты по всей стране
С начала года в Италии от рук мужчин погибли минимум 11 женщин — как правило, на преступление идут бывшие или нынешние партнеры, мужья или назойливые поклонники. Только за последнюю неделю в стране произошли два убийства. Римскую студентку Иларию Сулу зарезал и выбросил в овраг далеко за городом ее бывший парень. Спустя неделю в сицилийском городе Мессина другой студентке Саре Кампанелле прямо на улице перерезали горло. Убийца — мужчина, который на протяжении двух лет преследовал ее. Итальянки по всей стране выходят на многотысячные акции протеста против фемицида — умышленного убийство женщин, совершаемого, как правило, мужчиной на почве ненависти, гендерной дискриминации или в результате гендерного насилия. Подробнее об историях девушек и о том, как проходят шествия, — в материале «Новой-Европа».
История римской студентки Иларии Сулы. Бывший парень убил ее и выбросил в овраг за городом
Илария Сула, 22-летняя студентка третьего курса факультета статистики университета Сапиенца в Риме, 25 марта покинула дом, который она арендовала с подругами, и так и не вернулась. Спустя неделю ее нашли мертвой в большом чемодане на дне оврага недалеко от муниципалитета Поли (около 40 километров от центра Рима). Как показали результаты вскрытия, она получила три ножевых ранения в шею и умерла от геморрагического шока.
Девушку убил 23-летний студент-архитектор Марк Энтони Сэмсон, родом с Филиппин. Он признался в убийстве. Преступление, по его словам, произошло в разгар ссоры в его квартире на улице Хомс на севере итальянской столицы, где он жил с родителями. В комнате молодого человека обнаружили следы крови.
Марк сказал, что убил Иларию ножом, который потом выбросил в мусорный контейнер, погрузил тело в машину, перед этим затолкав его в чемодан, доехал до места и сбросил его с холма. По данным следователей, на следующий день он забрал телефон Иларии и от ее имени посылал всем успокаивающие сообщения («У меня всё хорошо, спасибо всем»), чтобы сбить с толку полицию. Нож до сих пор не нашли, как и телефон девушки, который, вероятно, юноша выбросил в канализацию.
Молодого человека обвинили в умышленном убийстве и сокрытии трупа. Пока что вскрытие не может определить день и время смерти — потребуются дополнительные анализы. Однако между последним голосовым сообщением Иларии, которое она отправила подругам вечером 25 марта, и моментом, когда камера наблюдения запечатлела машину Марка примерно в 500 метрах от оврага, разница 22 часа.
2 апреля полиция допросила родителей юноши — выяснилось, что они находились дома в момент убийства. Пока что им не предъявили никаких обвинений. Сейчас следователи выясняют, помогал ли кто-то Марку скрыть безжизненное тело девушки.
Родители Иларии подали заявление о пропаже человека 28 марта — они сразу заподозрили, что сообщения с ее телефона пишет не она. На следующий день они встретились с бывшим молодым человеком дочери в полицейском участке. «Мы не знали, что они расстались. Он сказал нам, что ему очень жаль и что он обеспокоен исчезновением. Он казался спокойным, он даже обнял меня», — сказал отец Иларии Фламур Сула. «Мы не понимаем, почему он это сделал. Знает только он. Я разговаривал с ней в последний раз две недели назад, когда она приезжала к нам. Она была спокойна и не рассказывала мне ни о каких проблемах. Они были вместе год, но потом расстались», — заявил младший брат Иларии Леон.
История сицилийской студентки Сары Кампанеллы. Навязчивый поклонник перерезал ей горло на улице на глазах у всех
Другой фемицид произошел в сицилийском городе Мессина 31 марта. 22-летней Саре Кампанелле, студентке третьего курса Мессинского университета факультета биотехнологий, перерезал горло навязчивый поклонник, 27-летний студент-биолог Стефано Аргентино, прямо на улице в центре города.
В день совершения преступления он последовал за ней в университетскую больницу, где девушка проходила стажировку. Когда он догнал ее, они начали спорить. Сара, не желая больше разговаривать, ушла от молодого человека, но Стефано догнал девушку и схватил сзади. Она вырвалась, но парень снова ее схватил и нанес удар ножом. Но даже после этого Сара попыталась убежать, она кричала на всю улицу: «Прекрати, отпусти меня», прежде чем упала. Прохожий, услышавший крики, погнался за Стефано, чтобы задержать нападавшего, но ему удалось скрыться. «Она была в панике, плакала, она согнулась от боли», — рассказывал свидетель. Врачи приехали сразу после нападения, но Сара умерла по дороге в больницу — потеряла слишком много крови.
Аргентино задержали несколько часов спустя в городе Ното — в 180 километрах от Мессины. Мужчина был всё еще в той же одежде, в которой перерезал горло Саре, и удивился присутствию полиции. При этом он не был агрессивным: «Трудно распознать в этом скромном молодом человеке убийцу, который несколькими часами ранее перерезал горло тому, кто его отверг. Возможно, это объясняет, почему Сара, жизнерадостная, красивая, с тысячей мечтаний и тысячей друзей, никогда по-настоящему не считала его опасностью», — пишет Corriere della Sera.
2 апреля Стефано предстал перед следственным судьей и дал признательные показания. Друзья жертвы знали, что Стефано преследовал девушку на протяжении двух лет и докучал знаками внимания, которые ей не нравились: сообщениями, постоянными просьбами сходить куда-нибудь и даже нелепыми выговорами. Однажды он и вовсе возмутился, что Сара «не улыбается ему, как раньше». «Он был застенчивым, не слишком чутким, замкнутым. <…> Если он находился в комнате, никто не замечал его присутствия», — рассказали знакомые парня. Девушка не обратилась в полицию, поскольку не считала внимание мужчины угрожающим. Но никто — ни жертва, ни ее друзья — не думали, что всё зайдет так далеко.
Мать Сары, Мария Заккария, призналась: в семье не знали, что девушку преследуют. Ее дочь «смело посчитала», что ее «нет» будет достаточно, добавила она: «Сара больше не говорит, она больше не смеется, она холодна. Больше нет красок, больше нет морского бриза, который ты так любила, больше нет воздуха. <…> Мы не знали, что ее преследуют. Она просто хотела, чтобы он оставил ее в покое. <…> Она хотела жить, мечтать и окончить университет», — сказала она. «Всегда нужно высказываться и обращаться в полицию! Помогите мне дать Саре голос», — добавила Мария.
Фемицид в Италии — проблема не новая
В Италии остро стоит проблема гендерного насилия: с начала 2025 года жертвами фемицида стали минимум 11 женщин. По данным Министерства внутренних дел, в 2024 году из 321 убийства, совершенного в стране, 113 были совершены в отношении женщин. На фемициды идут, в основном, нынешние или бывшие партнеры или мужья женщин.
В ноябре 2023 года в стране вспыхнули протесты против гендерного насилия после того, как в Падуе жестоко убили 22-летнюю студентку Джулию Чеккетин. Ее тело с 26 ножевыми ранениями нашли только спустя неделю в канаве возле озера. В преступлении заподозрили бывшего молодого человека жертвы, 21-летнего Филиппо Туретта. Девушка еще до трагедии говорила, что не желала поддерживать контакт с Филиппо. Полицейские на сигналы не отреагировали.
«Это происходит снова, снова и снова». Женщины по всей Италии выходят на демонстрации против гендерного насилия
2 апреля более двух тысяч женщин вышли в центре Рима на протест против гендерного насилия. Поднимая вверх плакаты и транспаранты, они начали путь от университета Сапиенца, затем перекрыли улицу Тибуртина рядом с главным вокзалом города и заполнили площадь перед Римским университетом. «Для Иларии, для Сары, для всех»: женщина выкрикивали этот лозунг в мегафон, писали его на транспарантах и держали его в руках на протяжении всей демонстрации. «На месте Иларии могла бы быть я! <…> Фемицид Иларии — это не новость, не какое-то исключительное событие, а признак системы, которая внутренне больна», — сказала одна из выступавших.
Сотни людей также принесли цветы к зданию университета, где училась молодая девушка. «Это происходит снова, снова и снова. Мы устали видеть, как в Италии ничего не делается для борьбы с этим явлением [фемицидом], чтобы остановить патриархальную культуру, которая в конечном итоге убивает. Два дня, два фемицида, а правительство молчит. Годами мы просили о профилактике, информации», — сказала другая участница демонстрации.
В Мессине — городе, где зарезали Сару, — около 5 тысяч человек приняли участие в факельном шествии против фемицида. На акцию пришла мать убитой студентки, которая поблагодарила всех собравшихся за то, что они «дали Саре голос».
Кроме того, 1 апреля вечером две тысячи женщин вышли на улицы в римском районе Сан-Лоренцо, чтобы «выкрикнуть свой гнев и призвать правительство к ответственности за неэффективную политику»: «Уважаемая президент Мелони, вы не услышали ничего из того, о чём мы просили на площадях», — говорили девушки. Похожие акции также прошли в Милане, Болонье, Неаполе, Падуе, Пизе, Пескаре, Турине и Генуе.