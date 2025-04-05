В Италии зарезали двух студенток. Убийцы - бывший парень и поклонник, которым девушки не отвечали взаимностью. Это вызвало протесты по всей стране

Родители Иларии подали заявление о пропаже человека 28 марта — они сразу заподозрили, что сообщения с ее телефона пишет не она. На следующий день они встретились с бывшим молодым человеком дочери в полицейском участке. «Мы не знали, что они расстались. Он сказал нам, что ему очень жаль и что он обеспокоен исчезновением. Он казался спокойным, он даже обнял меня», — сказал отец Иларии Фламур Сула. «Мы не понимаем, почему он это сделал. Знает только он. Я разговаривал с ней в последний раз две недели назад, когда она приезжала к нам. Она была спокойна и не рассказывала мне ни о каких проблемах. Они были вместе год, но потом расстались», — заявил младший брат Иларии Леон.