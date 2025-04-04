Риски и возможности: что принесут Латвии пошлины США на продукцию ЕС

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите считает, что объявленные Трампом пошлины наверняка затронут и латвийских экспортеров. Однако пока рано судить о возможных последствиях. Это может создать трудности в некоторых секторах и даже обеспечить преимущества в других, поскольку тарифы для других стран будут выше, чем для Европейского союза. Сейчас самое важное - насколько быстро латвийские компании и государство смогут адаптироваться к новым обстоятельствам. "Мы должны понимать, что вступили в очень изменчивое время, когда ситуация может меняться каждый день. Это означает, что мы должны быть готовы быстро принимать решения и адаптироваться к новым обстоятельствам. И второе, к чему мы давно призываем как бизнес, - это сократить государственные расходы, сэкономить деньги на более необходимые вещи, такие как оборона, потому что впереди нас ждут трудные времена. Это фундаментальный вопрос сейчас - как мы будем адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам? Они могут быть позитивными, но точно так же могут и негативными", - сказал Бите.