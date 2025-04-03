"Теперь наша очередь процветать!" - Трамп объявил всему миру торговую войну
Президент США официально объявил о начале тарифной, или "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.
На собрании, получившем название "Сделаем Америку богатой снова", Дональд Трамп назвал 2 апреля "Днем освобождения Америки" и подчеркнул, что он стремится защитить Америку от иностранных товаров, сообщает "Европейская правда".
"Иностранные лидеры воровали наши рабочие места, иностранные мошенники разграбили наши заводы, а иностранные стервятники разорвали в клочья нашу некогда прекрасную американскую мечту", – объяснил свою логику президент США.
Президент Трамп своим указом ввел национальное чрезвычайное положение в связи с дефицитом во внешней торговле США. Для преодоления этого дефицита Соединенные Штаты вводят пошлины на весь импорт, с минимальным базовым уровнем в 10%. Государства, с которыми у США сформирован ключевой дефицит, получают более высокий тариф.
Сейчас Белый дом опубликовал визуальную таблицу, в которой, впрочем, присутствуют не все страны мира (например, нет России, которая, скорее всего, получит наименьший тариф в 10%).
LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO— The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025
Также в списке нет соседних Канады и Мексики, для которых будет действовать особая схема: ожидается введение тарифа в 25%, однако будет действовать также нулевой тариф для товарных групп, подпадающих под исключение по североамериканской зоне свободной торговли. В целом ни одна страна не избежит сборов с американцев на покупку ее товаров — "минимальный базовый тариф" составит 10%. Общая пошлина вступит в силу 5 апреля, повышенные — 9 апреля.
Государства Европейского союза получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина получит наименьший тариф в 10%.
Самый высокий из пока задекларированных суверенных тарифов в размере 50% будут применен к товарам из африканского Лесото и французского заморского владения Сен-Пьер и Микелон, расположенного у побережья Канады.
Уже известно, что часть государств мира готовит ответные торговые меры. В том числе экономический ответ планирует ввести ЕС. Сейчас Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа. Президент Евросовета заявил, что тарифы Трампа – "большая экономическая ошибка".