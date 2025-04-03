"Теперь наша очередь процветать!" - Трамп объявил всему миру торговую войну

Также в списке нет соседних Канады и Мексики, для которых будет действовать особая схема: ожидается введение тарифа в 25%, однако будет действовать также нулевой тариф для товарных групп, подпадающих под исключение по североамериканской зоне свободной торговли. В целом ни одна страна не избежит сборов с американцев на покупку ее товаров — "минимальный базовый тариф" составит 10%. Общая пошлина вступит в силу 5 апреля, повышенные — 9 апреля.