Проживающие в Эстонии российские пенсионеры также не получили свои деньги

Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, в ноте говорится, что Россия в первом квартале этого года не выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве в области пенсионного страхования между Эстонией и Россией, вступившему в силу в 2012 году, и договору о его реализации. В результате около 4000 человек, проживающих в Эстонии и получающих пенсии из России, остались без пенсий.