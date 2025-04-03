Проживающие в Эстонии российские пенсионеры также не получили свои деньги
Министерство иностранных дел Эстонии в четверг вызвало представителя российского посольства для передачи дипломатической ноты о невыплаченных Россией пенсиях.
Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, в ноте говорится, что Россия в первом квартале этого года не выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве в области пенсионного страхования между Эстонией и Россией, вступившему в силу в 2012 году, и договору о его реализации. В результате около 4000 человек, проживающих в Эстонии и получающих пенсии из России, остались без пенсий.
Министерство иностранных дел обратилось в посольство России с просьбой объяснить причины невыплат и предпринятые шаги для решения проблемы. Кроме того, оно попросило сообщить планируемую дату выплаты. Представитель Министерства иностранных дел заверил представителя российского посольства, что Эстония не препятствует платежам.
Уже месяц назад Департамент социального страхования сообщил, что проживающие в Эстонии российские пенсионеры не получили свои пенсии из-за неполучения платежей из России. На тот момент в Эстонии проживало 3965 человек, ожидающих российскую пенсию. Подавляющее большинство из них получают эстонскую пенсию в дополнение к российской. «Эстонская часть пенсии своевременно выплачивается им Департаментом социального страхования. Однако 262 человека получают только российскую пенсию, что может вызвать у них временные экономические трудности», - заявили в Департаменте социального страхования.
Пенсионный фонд России заявил, что пытался произвести выплаты, но они были отклонены, и в настоящее время ведется поиск альтернативного решения. Департамент социального страхования проинформировал пенсионеров об этой ситуации по электронной почте и через электронную систему самообслуживания. Также пенсионерам сообщили, что если им нужна материальная поддержка в связи с временной задержкой выплат, они могут обратиться в местные самоуправления за получением прожиточного пособия.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите сообщила, что отсутствие денег для выплаты российских пенсий в нашей стране никак не связано с санкциями.