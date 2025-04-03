"Миллионы людей столкнутся с ростом цен на продукты питания": ЕС готов ответить на новые тарифы США

Европа также обеспокоена тем, что более высокие таможенные пошлины США приведут к притоку в ЕС дешевых товаров из других стран, особенно из Китая. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет "внимательно следить за тем, какие косвенные последствия будут иметь эти тарифы", и пообещала защитить европейскую промышленность. "Европа будет на стороне тех, кто пострадает от этих мер", - заверила она.