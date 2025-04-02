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Четверг станет самым теплым днем этого года в Латвии - и последним перед похолоданием
Синоптики прогнозируют, что предстоящий четверг в Латвии станет самым теплым днем с начала года, но в то же время и последним теплым днем перед наступлением более прохладной погоды.
В ближайшие сутки осадков не ожидается, местами ночью образуется туман. Прогнозируется переменная облачность, на востоке страны облаков будет больше. Ветер будет слабым, днем — умеренный западный и северо-западный.
Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -1 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, а на части побережья — до +8…+13 градусов.
В Риге в четверг сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью около +5 градусов, днем — до +17 градусов, на побережье — прохладнее.
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