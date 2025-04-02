Уже скоро в Латвии возможна интенсивная метель, часть страны накроет густым слоем снега
В конце этой недели и на следующей неделе в Латвии ожидается холодная погода, временами будет идти снег, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 4 апреля, северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду и температура воздуха уже не превысит +6...+11 градусов, однако погода останется сухой и довольно солнечной.
В субботу во многих районах пойдет снег, местами возможна кратковременная интенсивная метель. Будет дуть порывистый северный ветер и температура воздуха не поднимется выше 0...+5 градусов.
Самая низкая температура воздуха на этой неделе ожидается в ночь на воскресенье, когда по мере рассеивания облаков и утихания ветра столбики термометров во многих местах опустятся до -5...-8 градусов. Максимальная температура воздуха в воскресенье не ожидается выше +5 градусов, осадков не прогнозируется.
С холодной погодой следует считаться и на следующей неделе, когда время от времени тоже возможен снегопад. Существует вероятность, что придет циклон и часть страны накроет достаточно густым слоем снега.
В прошлом году еще 22-23 апреля во многих районах Латвии образовался снежный покров, хотя в первой половине месяца температура воздуха достигала +27 градусов и в конце апреля снова было тепло - до +24 градусов.