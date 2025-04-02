Уже скоро в Латвии возможна интенсивная метель, часть страны накроет густым слоем снега

Самая низкая температура воздуха на этой неделе ожидается в ночь на воскресенье, когда по мере рассеивания облаков и утихания ветра столбики термометров во многих местах опустятся до -5...-8 градусов. Максимальная температура воздуха в воскресенье не ожидается выше +5 градусов, осадков не прогнозируется.