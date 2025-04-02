Нужна ли Латвии система SMS-оповещения о пропаже людей? Если да - подписывайтесь
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение системы срочных предупреждений для поиска пропавших людей. Зачем это нужно?
Как представитель инициативы указана Йоланта Лоскутова. Таким образом она отреагировала на случай с двухлетним мальчиком, пропавшим и позже найденным мертвым в феврале в Резекненском крае. По словам Лоскутовой, многие узнали о поиске только к вечеру. "Если бы в стране была введена система SMS-оповещения, гораздо больше людей оперативно узнали бы о необходимости помощи. Вероятность быстрого обнаружения и спасения маленького мальчика была бы намного выше", — считает автор идеи.
Она отмечает, что ежегодно в Латвии пропадают люди, включая детей, и оперативность поисковых работ играет критическую роль, поскольку время может стать решающим фактором. В настоящее время общественность часто узнает о поисках слишком поздно, и люди, готовые помочь, не получают своевременной информации. Предлагается создать государственную SMS-систему предупреждений, которая автоматически отправляла бы сообщения жителям в случае пропажи человека, особенно несовершеннолетнего ребенка. В системе содержалась бы основная информация о пропавшем человеке и месте его последнего появления, а также призыв обращать внимание на окружение и при необходимости присоединиться к поискам.
Лоскутова поясняет, что подобное решение успешно применяется в других странах, например, система AMBER Alert в США и ряде европейских государств. Это может стать важным шагом в спасении жизней, считает автор инициативы, призывая государственные учреждения начать разработку системы в сотрудничестве с операторами мобильной связи и службами безопасности для оперативного и эффективного распространения информации.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на Manabalss.lv собирают подписи за введение в Закон о труде нормы, предусматривающей право женщин на получение до двух оплачиваемых выходных в период менструации. Буквально за пару дней инициатива набрала 8000 из необходимых 10 000 подписей.