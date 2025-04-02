Нужна ли Латвии система SMS-оповещения о пропаже людей? Если да - подписывайтесь

Она отмечает, что ежегодно в Латвии пропадают люди, включая детей, и оперативность поисковых работ играет критическую роль, поскольку время может стать решающим фактором. В настоящее время общественность часто узнает о поисках слишком поздно, и люди, готовые помочь, не получают своевременной информации. Предлагается создать государственную SMS-систему предупреждений, которая автоматически отправляла бы сообщения жителям в случае пропажи человека, особенно несовершеннолетнего ребенка. В системе содержалась бы основная информация о пропавшем человеке и месте его последнего появления, а также призыв обращать внимание на окружение и при необходимости присоединиться к поискам.