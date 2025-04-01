Браже: "США нас благодарят за то, что мы не делаем громких публичных заявлений"

Говоря о войне России против Украины и инициированных Трампом мирных переговорах, министр предположила, что мир в какой-то момент наступит, но остается открытым вопрос, каким он будет. Латвия заинтересована в том, чтобы процесс сопровождался ограничением потенциала России путем сохранения санкций. В Украине же должен произойти вывод войск обеих сторон с контактной линии, должен быть обеспечен контроль за соблюдением мира и мирные условия не должны ослабить военный потенциал Украины, добавила министр иностранных дел.