Браже встретилась с сенатором США: "Мы не забыты, но ощущение было такое, будто это разговор со старыми друзьями"
Соединенные Штаты Америки понимают обеспокоенность стран Балтии вопросами безопасности, заявила в телефонном интервью Латвийскому телевидению министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с сенатором США Марко Рубио.
По ее словам, во время встречи с американским государственным секретарем прозвучало полное подтверждение стратегического партнерства как со стороны США, так и со стороны стран Балтии. «Мы, как сказал Рубио, — идеальные союзники во всех смыслах: и в вопросах отношений с США, и в сфере оборонных инвестиций, и в достижении энергетической независимости, и в вопросах, касающихся евроатлантического сотрудничества, а также в контексте деятельности Китая в киберпространстве», — подчеркнула Байба Браже.
Министр отметила, что разговор был довольно продолжительным. Обсуждались в том числе и ожидания от саммита НАТО в Гааге — интересы США и Латвии, а также вопросы военных закупок. США подтвердили, что продолжат оказывать Латвии военную помощь, добавила она.
«Мы не забыты, но ощущение было такое, будто это разговор со старыми друзьями, которые прекрасно понимают друг друга, у которых общие интересы и которые готовы продолжать работать вместе», — сказала Браже.
Согласно информации на сайте МИД Латвии, Браже находилась с рабочим визитом в Вашингтоне в понедельник и вторник, где прошли встречи с госсекретарем США, а также с представителями администрации и Конгресса. Визит проходил по приглашению Марко Рубио.
В рамках поездки министр приняла участие в мероприятии, посвященном памяти жертв коммунистических депортаций, которое состоялось у Мемориала жертвам коммунизма в Вашингтоне. Также Браже посетила организованное латвийским посольством мероприятие в честь удостоенного премии «Оскар» анимационного фильма «Поток» и встретилась с представителями латвийской диаспоры.