Браже встретилась с сенатором США: "Мы не забыты, но ощущение было такое, будто это разговор со старыми друзьями"

По ее словам, во время встречи с американским государственным секретарем прозвучало полное подтверждение стратегического партнерства как со стороны США, так и со стороны стран Балтии. «Мы, как сказал Рубио, — идеальные союзники во всех смыслах: и в вопросах отношений с США, и в сфере оборонных инвестиций, и в достижении энергетической независимости, и в вопросах, касающихся евроатлантического сотрудничества, а также в контексте деятельности Китая в киберпространстве», — подчеркнула Байба Браже.