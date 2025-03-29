Отзвуки происшествия в Литве: как обстоят дела с техникой безопасности на полигонах Латвии
В Латвии перед военными учениями персонал повторно инструктируют о требованиях правил безопасности и ограничениях при использовании территорий полигонов, сообщает агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).
На полигонах НВС действуют правила использования, определяющие требования к перемещению по территории. Перед учениями персонал проходит повторный инструктаж по соблюдению правил безопасности и ограничений при эксплуатации военных полигонов, подчеркивают в НВС. На полигонах выделены участки и дороги, по которым разрешено передвижение гусеничной техники. Например, на Адажском полигоне участки, куда въезд запрещен по соображениям безопасности, обозначены соответствующими знаками.
Военнослужащие также имеют доступ к картам полигонов, на которых указаны маршруты перемещения, территории для маневров, а также зоны, где перемещение запрещено.
НВС воздерживаются от комментариев по обстоятельствам инцидента в Литве до появления более подробных заявлений от Министерства обороны Литвы и вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что на полигоне Пабраде уже несколько дней ведутся поиски четверых американских военнослужащих, находившихся в бронемашине M88 для ремонта и эвакуации, которая во вторник во время учений утонула в болоте. Бронемашина, вес которой составляет несколько десятков тонн, погрузилась на глубину около пяти метров. Судьба находившихся внутри четверых военнослужащих остается неизвестной.