Отзвуки происшествия в Литве: как обстоят дела с техникой безопасности на полигонах Латвии

Ранее сообщалось, что на полигоне Пабраде уже несколько дней ведутся поиски четверых американских военнослужащих, находившихся в бронемашине M88 для ремонта и эвакуации, которая во вторник во время учений утонула в болоте. Бронемашина, вес которой составляет несколько десятков тонн, погрузилась на глубину около пяти метров. Судьба находившихся внутри четверых военнослужащих остается неизвестной.