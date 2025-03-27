Генсек НАТО ввел в заблуждение: гибель американских солдат в Литве не подтверждена; ведутся их поиски

Для их поиска были задействованы литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы. В среду было установлено возможное место инцидента, а в водоеме была обнаружена гусеничная бронемашина, в которой должны были находиться американские военные.