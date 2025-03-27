Генсек НАТО ввел в заблуждение: гибель американских солдат в Литве не подтверждена; ведутся их поиски
После того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пропавшие в Литве американские военнослужащие погибли, его пресс-секретарь позднее выразила сожаление по поводу введения в заблуждение.
«Поиски четырех американских военнослужащих, пропавших без вести во время военных учений в Литве, продолжаются. Мы сожалеем о введении в заблуждение в связи с сегодняшними комментариями генерального секретаря НАТО по этому поводу», — написала в социальной сети X поздно вечером в среду пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.
По ее словам, Рютте комментировал сообщения СМИ, а не подтвердил информацию о судьбе пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна.
Глава НАТО во время визита в Варшаву сказал о гибели четырех американских военных на военном полигоне близ Пабраде в Швенченском районе.
Между тем министр обороны Литвы Довиле Шакалене и военные представители подчеркнули, что не могут подтвердить гибель военнослужащих, поскольку спасательно-поисковая операция еще продолжается.
«На данный момент нет подтвержденной информации, нет тел погибших военнослужащих, поэтому говорить о том, что военнослужащие погибли, просто неверно», — заявила Шакалене журналистам в Пабраде в среду вечером.
Американские военные пропали без вести во вторник днем во время учений на полигоне Пабраде.
Для их поиска были задействованы литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы. В среду было установлено возможное место инцидента, а в водоеме была обнаружена гусеничная бронемашина, в которой должны были находиться американские военные.