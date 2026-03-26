Шелесер слетал в Будапешт поддержать Орбана: связи премьер-министра Венгрии с Россией его не смутили

В Будапеште состоялась встреча политической группы "Европейские патриоты" - в эту фракцию Европарламента входят депутаты из 13 стран. Но мероприятие выполняло и другую функцию - оно дало Орбану возможность выступить на одной сцене с самыми известными крайне правыми политиками Европы (такими как Марин Ле Пен из Франции и Герт Вилдерс из Нидерландов) незадолго до выборов и продемонстрировать якобы большую международную поддержку его политики, сообщает Tvnet.lv.