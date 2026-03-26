Шелесер слетал в Будапешт поддержать Орбана: связи премьер-министра Венгрии с Россией его не смутили
В понедельник правые политики со всей Европы съехались в Будапешт, чтобы выразить поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии предстоящих выборов. Собравшихся не смутила появившаяся незадолго до этого информация о том, что правительство Орбана передавало России сведения о внутренних переговорах Европейского союза (ЕС). В мероприятии с удовольствием участвовал и лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс.
В Будапеште состоялась встреча политической группы "Европейские патриоты" - в эту фракцию Европарламента входят депутаты из 13 стран. Но мероприятие выполняло и другую функцию - оно дало Орбану возможность выступить на одной сцене с самыми известными крайне правыми политиками Европы (такими как Марин Ле Пен из Франции и Герт Вилдерс из Нидерландов) незадолго до выборов и продемонстрировать якобы большую международную поддержку его политики, сообщает Tvnet.lv.
С речью выступил и Айнар Шлесерс: "Сегодня Венгрия - это место, которое может изменить ход европейской истории, потому что Венгрия может помочь объединить Европу".
По мнению Шлесерса, Венгрия - это оплот "семейных ценностей" и борьбы с миграцией.
"Нам нужно изменить Европу - сделать ее более консервативной и восстановить христианские ценности". Шлесерс опубликовал свою речь и селфи с Орбаном и Ле Пен в своих аккаунтах в социальных сетях.
В настоящее время Венгрия блокирует кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, а также последний пакет санкций ЕС против России. Более того, в связи с ростом цен на нефть Орбан призвал к замораживанию существующих санкций ЕС против российского энергетического сектора. Замораживание санкций вновь направит значительные средства в российский государственный бюджет, используемый для финансирования войны в Украине.