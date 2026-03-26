ФОТО: в Риге появится крупнейшая арена для падела с полной инфраструктурой - от кортов до кафе и саун
В Риге строят новую арену для падела, которую изначально проектируют именно как специализированный спортивный объект, а не приспосабливают под эти цели уже существующее здание. Это пока редкий для Латвии формат. Общая площадь комплекса превысит 6,5 тысячи квадратных метров, а высота потолков составит 12 метров, что важно для проведения игр и тренировок на качественном уровне.
По данным застройщика LNK Properties, в проект вложат 10 млн евро. Ожидается, что после открытия арена сможет частично закрыть растущий спрос на площадки для падела, популярность которого в Латвии продолжает расти.
В комплексе предусмотрено 12 кортов с покрытием Mondo Supercourt XN. Из них восемь будут терракотовыми, еще четыре — черными. Помимо самих кортов, в здании планируют обустроить зону разминки, студию йоги и пилатеса, кабинет физиотерапии, сауны, магазин спортивных товаров, детскую комнату и кафе. На территории также хотят создать парковку с местами для зарядки электромобилей, велопарковки и благоустроенный двор с зеленой зоной.
В компании Tonybet, которая выступает партнером проекта и чей главный офис находится в Риге, заявляют, что рассматривают арену как инфраструктурный объект не только для постоянных игроков, но и для развития молодежного спорта, клубной среды и проведения соревнований.
Сейчас на объекте завершен важный этап строительства — возведены несущие конструкции. Как пояснили в Hanza Construction Group, в основе здания используются железобетонный и металлический каркас, что должно обеспечить долговечность конструкции и возможность в будущем гибко использовать помещения.
Сдать новую арену Tonybet Padel в эксплуатацию планируется летом 2026 года.