В этом году ремонтировать более 600 км государственных дорог придется за свои деньги - европейские кончились

Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис отмечает, что этот строительный сезон будет довольно интенсивным. "В последние несколько лет LVC работает практически только на средства государственного бюджета, поскольку средств Европейского союза на реконструкцию дорог больше нет, как это было примерно до 2018 года, поэтому все чаще используются более простые и дешевые технологии", - говорит Лаздовскис.