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В Риге обновят асфальт на более чем 50 улицах: доступны список и карта
26 марта на заседании Рижской думы депутаты приняли решение выделить до 6,4 миллиона евро на работы по обновлению дорожного покрытия еще на 10 участках улиц. В целом в этом строительном сезоне восстановление покрытия планируется более чем на 50 асфальтированных улицах Риги. Подрядчики будут выбраны в порядке открытого конкурса. Работы в городе начнутся во второй половине апреля, когда стартует активный строительный сезон.
Из общей суммы — до 6,4 миллиона евро — 964 тысячи евро будут выделены из бюджета самоуправления, а еще 5,5 миллиона евро займут в Государственной казне.
Всего в этом сезоне планируется обновить покрытие на 52 объектах, общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. На большинстве улиц будет восстановлено как дорожное полотно, так и прилегающие тротуары.
Финансирование выделено на следующие объекты:
- улица Аугуста Домбровска — от улицы Балтабазницас до улицы Мерниеку и сама улица Мерниеку;
- улица Бикерниеку — от улицы Улброкас до кольца на улице Юглас;
- улица Бикерниеку — от остановки "Детская больница Гайльэзерс" до границы города;
- улица Ганибу дамбис — от улицы Петерсалас до моста через Саркандаугаву;
- 8-я поперечная линия Яунциема;
- улица Лиелирбес — от улицы Вентспилс до улицы Каугуру;
- участки проезжей части в транспортном узле Милгравского моста;
- улица Пиедруяс — от улицы Виеталвас до улицы Пилдас;
- улица Пилдас — от улицы Пиедруяс до улицы Ницгалес;
- улицы Виеталвас и Сеску — от улицы Пиедруяс до улицы Дарзциема.
Сроки выполнения работ для каждого объекта различаются. В зависимости от объема работ строительство может занять от 21 до 140 календарных дней.