Парень поджег человека на остановке общественного транспорта в Пурвциемсе: вынесен приговор
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Парень поджег человека на остановке общественного транспорта в Пурвциемсе: вынесен приговор

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Рижский городской суд приговорил мужчину к 18 годам тюремного заключения, а также к пробационному надзору сроком на три года за поджог и убийство человека на остановке общественного транспорта в Риге.

Кроме того, полностью удовлетворены требования потерпевшей стороны о компенсации материального ущерба в размере 300 евро и морального вреда в размере 50 000 евро. Также с обвиняемого в пользу государства взыскана выплаченная потерпевшей компенсации в размере 3100 евро. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

На место происшествия прибыли оперативные службы, и пострадавший мужчина,1982 года рождения был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался от полученных травм. На месте преступления полиция задержала подозреваемого — мужчину 2002 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По данным следствия, мужчины ранее не были знакомы, однако между ними на остановке произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник избил второго мужчину и поджег его одежду.

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