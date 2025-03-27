Парень поджег человека на остановке общественного транспорта в Пурвциемсе: вынесен приговор
Рижский городской суд приговорил мужчину к 18 годам тюремного заключения, а также к пробационному надзору сроком на три года за поджог и убийство человека на остановке общественного транспорта в Риге.
Кроме того, полностью удовлетворены требования потерпевшей стороны о компенсации материального ущерба в размере 300 евро и морального вреда в размере 50 000 евро. Также с обвиняемого в пользу государства взыскана выплаченная потерпевшей компенсации в размере 3100 евро. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.
На место происшествия прибыли оперативные службы, и пострадавший мужчина,1982 года рождения был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался от полученных травм. На месте преступления полиция задержала подозреваемого — мужчину 2002 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По данным следствия, мужчины ранее не были знакомы, однако между ними на остановке произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник избил второго мужчину и поджег его одежду.