Раскрыт способ, как без каких-либо доплат получить хорошее кресло в самолетах Ryanair
Если у вас намечается поездка с Ryanair, есть несколько советов, которые помогут избежать стресса, связанного с распределением мест, и заодно сэкономить деньги. Об этом сообщает интернет-издание Dublin Live.
Один из пассажиров рассказал о простом способе обойти процедуру распределения мест и занять лучшие места, не доплачивая за "особое" кресло в самолете.
«Эту функцию следовало бы назвать гарантированным местом посередине, в середине самолета, как можно дальше от остальной части вашей компании, насколько это позволяет алгоритм...
Если вы всё же решите сдаться и купить место в самолёте, пожалуйста, помните эти золотые правила. Выберите место перед креслом с дополнительным пространством для ног, чтобы гарантировать, что вас никто не пнет в спину.
В правой части самолета на самом деле на один ряд меньше, поэтому в креслах D, E и F у вас будет на дюйм больше места для ног. Помните, первый ряд — это просто вечный билет в бесконечную очередь в туалет", - сообщает опытный путешественник.
"Но если вы действительно не хотите платить, есть другой вариант. Покрутитесь у стойки регистрации, как назойливая муха, войдите через заднюю дверь и убедитесь, что вы самый последний пассажир в самолете. Проходя по салону выберите любое свободное кресло, которое вам понравится», - делится советом он.
Существует и более хитрый способ, который некоторые пассажиры называют «заморозкой плохих мест». Его суть в том, что вы начинаете новый заказ на сайте Ryanair, как будто собираетесь купить билет, и на этапе выбора мест отмечаете как можно больше неудобных вариантов — например, средние кресла. Эти места временно блокируются в системе на несколько минут. Пока они «заморожены», вы возвращаетесь к своему реальному бронированию и проходите онлайн-регистрацию. В результате алгоритм распределяет вам оставшиеся свободные места, среди которых чаще оказываются более комфортные. Однако важно понимать, что это неофициальный "серый" метод: он работает не всегда и зависит от загрузки рейса и поведения системы в конкретный момент.
Советы для полетов с Ryanair жителям Латвии могут очень даже понадобиться в довольно скором будущем. Как недавно писал Otkrito.lv, руководитель Ryanair заявил, что airBaltic может не дожить до зимы. К сожалению, для таких предположений есть все основания.