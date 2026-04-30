Раскрыт способ, как без каких-либо доплат получить хорошее кресло в самолетах Ryanair

«Эту функцию следовало бы назвать гарантированным местом посередине, в середине самолета, как можно дальше от остальной части вашей компании, насколько это позволяет алгоритм...

Если вы всё же решите сдаться и купить место в самолёте, пожалуйста, помните эти золотые правила. Выберите место перед креслом с дополнительным пространством для ног, чтобы гарантировать, что вас никто не пнет в спину.

В правой части самолета на самом деле на один ряд меньше, поэтому в креслах D, E и F у вас будет на дюйм больше места для ног. Помните, первый ряд — это просто вечный билет в бесконечную очередь в туалет", - сообщает опытный путешественник.