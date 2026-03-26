Исследование показало, что жители Латвии серьезно подсели на интернет-шопинг
Опрос, проведенный компанией SmartPosti, показал, что 47% жителей Латвии совершают покупки в интернет-магазинах как минимум раз в два месяца, и это самый высокий показатель в Балтии. За Латвией следует Литва с 46% и Эстония с 44%.
Только 8% участников опроса в Латвии ответили, что вообще не делают покупки в интернете, в Эстонии таких 9%, а в Литве — 4%.
Потребители в возрастной группе от 18 до 39 лет пользуются услугами электронной коммерции чаще всего. В то же время респонденты в возрастной группе 60+ указывают, что покупки в интернете для них не актуальны.
Согласно данным опроса, 72% респондентов в Латвии считают надежным поставщика услуг доставки, который способен обеспечить своевременную доставку. Этот фактор является решающим во всех странах Балтии — в Литве его подчеркивают даже 80% жителей, а в Эстонии столько же, сколько и в Латвии — 72%.
Следующий по значимости аспект — возможность в режиме реального времени отслеживать отправление. Так, только 5% респондентов в Латвии указывают, что никогда не используют отслеживание отправлений.