В Китае разрешили заключать браки где угодно. К чем это привело?
В мае Китай начал разрешать парам регистрировать брак в любом месте страны, а не только по месту прописки, как это было раньше. "Пока что эта политика работает", - сообщает Reuters.
Количество браков, которое демографы используют как показатель рождаемости, в третьем квартале 2025 года увеличилось в Китае на 22,5% по сравнению с годом ранее и достигло 1,61 миллиона. Это может привести к прекращению более чем десятилетнего устойчивого снижения числа ежегодных браков. В прошлом году снижение составило 20,5%, до 6,1 миллиона, и стало самым крупным в истории наблюдений.
В городе Нанкин пары теперь могут расписаться в Храме Конфуция и провести церемонию в стиле эпохи Мин. В Чэнду власти открыли пункт регистрации на живописной горе Силин на высоте более 3000 метров. В Хэйфэе пункт регистрации появился в станции метро с названием «Синфуба», что переводится как «место счастья».
В Шанхае пары могут получить свидетельство даже в ночном клубе: для этого регистрационное бюро заключило соглашение с развлекательным комплексом INS Park.
Однако демограф Университета Висконсина И Фусянь считает, что эффект от снятия географических ограничений будет краткосрочным. По его оценкам, к 2050 году число женщин 20–34 лет в Китае почти сократится наполовину, до 58 миллионов. Кроме того, молодые женщины, как и их родители, все больше отдают приоритет образованию и экономической самостоятельности, а не браку — как и в других странах мира.
