В Китае разрешили заключать браки где угодно. К чем это привело?

Однако демограф Университета Висконсина И Фусянь считает, что эффект от снятия географических ограничений будет краткосрочным. По его оценкам, к 2050 году число женщин 20–34 лет в Китае почти сократится наполовину, до 58 миллионов. Кроме того, молодые женщины, как и их родители, все больше отдают приоритет образованию и экономической самостоятельности, а не браку — как и в других странах мира.