Культурный шок: американцев поражает одна привычка пассажиров в европейских аэропортах

По словам Мелиссы, наблюдать за людьми в британских аэропортах — это "высший класс". Ей очень понравилось смотреть на происходящее в ожидании рейса, хотя сама она выбрала йогурт и кофе, не присоединившись к "праздничному поезду". В завершение она сказала: "Я могла бы просто приходить сюда, чтобы сидеть и наблюдать за людьми... Британские аэропорты — это, пожалуй, моя любимая вещь".