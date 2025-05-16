Культурный шок: американцев поражает одна привычка пассажиров в европейских аэропортах
Американка оказалась потрясена, оказавшись в аэропорту в Великобритании. Она заметила одну поразительную общую черту у британцев.
"Для британцев аэропорт — это как портал: после регистрации и прохождения контроля, время как бы перестает существовать. Любимая фраза — "мы в отпуске", а значит, пинта пива или другой алкоголь в аэропорту абсолютно уместен — вне зависимости от времени суток", - пишет британское издание Express.
Американка по имени Мелисса поделилась в TikTok тем, как она была шокирована, увидев толпу людей, пьющих алкоголь в 7 утра. Переехав недавно в Великобританию, она рассказала: "Британские аэропорты — это Римская империя. Все пьют, кто-то в костюмах для девичника, все веселятся, это так смешно".
Она также показала на видео, как люди держат бокалы в баре аэропорта Лондон-Стенстед. "Каждый столик с напитками", — отметила она. Мелиссу особенно повеселил мужчина в костюме Джинджер Спайс из группы Spice Girls. "Он был на высоте", — сказала она.
По словам Мелиссы, наблюдать за людьми в британских аэропортах — это "высший класс". Ей очень понравилось смотреть на происходящее в ожидании рейса, хотя сама она выбрала йогурт и кофе, не присоединившись к "праздничному поезду". В завершение она сказала: "Я могла бы просто приходить сюда, чтобы сидеть и наблюдать за людьми... Британские аэропорты — это, пожалуй, моя любимая вещь".
Тем временем, назван самый дорогой аэропорт мира, куда часто летают и жители Латвии. В нем и британцы, вероятно, пьют меньше по причине немыслимых цен.