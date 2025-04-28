Пиво за 17 евро: назван самый дорогой аэропорт мира, куда часто летают и жители Латвии

Турист также обнаружил несколько круассанов, которые продавались по цене от 14,50 евро до 17,50 евро в зависимости от начинки, итальянские куриные салаты по 17,50 евро, а цены на пиво и вовсе были грабительскими. Леонард рассказал, что до прибытия в стамбульский аэропорт наслаждался на площади Таксим полулитровой бутылкой Efes, самого популярного пива Турции, за полтора евро, а в авиагавани оно стоило уже 17,50 евро.