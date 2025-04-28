Пиво за 17 евро: назван самый дорогой аэропорт мира, куда часто летают и жители Латвии
Этот аэропорт очень популярен у путешественников, но цены в нем кусаются, и чтобы перекусить придется попрощаться с немаленькой суммой.
Как пишет Daily Mail, аэропорт Стамбула, который ежедневно посещают 220 тыс. пассажиров, был назван "самым дорогим аэропортом в мире" путешественниками, которые увидели возмутительные цены на еду и напитки.
Журналист итальянского новостного сайта L’Economia Леонард Бербери рассказал, что, когда он посетил аэропорт Стамбула, он увидел лазанью весом всего 90 граммов, лежащую в холодильнике, которая продавалась за колоссальные 24,50 евро.
Турист также обнаружил несколько круассанов, которые продавались по цене от 14,50 евро до 17,50 евро в зависимости от начинки, итальянские куриные салаты по 17,50 евро, а цены на пиво и вовсе были грабительскими. Леонард рассказал, что до прибытия в стамбульский аэропорт наслаждался на площади Таксим полулитровой бутылкой Efes, самого популярного пива Турции, за полтора евро, а в авиагавани оно стоило уже 17,50 евро.
Леонард также рискнул посетить многочисленные заведения быстрого питания в аэропорту, и дела обстояли не намного лучше. В Popeyes четыре жареных куриных крылышка с кока-колой и картофелем фри стоили 17,50 евро. В McDonald's биг-мак стоил 21,50 евро, а меню Double Quarter Pounder стоило 25,30 евро. Тем временем Burger King брал 22 евро за порцию Whopper.
Леонард не единственный турист, который отметил возмутительные цены в аэропорту Стамбула. На Reddit многие путешественники жаловались на его дороговизну, а один даже утверждал, что заплатил 6 евро за один банан.