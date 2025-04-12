Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.
Телец
Сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не выпить.
Близнецы
Сегодняшний день вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать не будете. Этот день хорош для неторопливых раздумий о природе всего сущего и прочих приятных занятий.
Рак
Вы все обдумали накануне, по крайней мере должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
Лев
Сегодняшний день может оказаться пограничным. Внимательнее присматривайтесь к событиям, по крайней мере одно из них с большой степенью вероятности резко изменит течение вашей жизни. Правда, ненадолго.
Дева
Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.
Весы
Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.
Скорпион
Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.
Стрелец
Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.
Козерог
Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.
Водолей
Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.
Рыбы
Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.