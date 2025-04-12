Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 апреля
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Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 апреля

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.

Телец

Сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не выпить.

Близнецы

Сегодняшний день вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать не будете. Этот день хорош для неторопливых раздумий о природе всего сущего и прочих приятных занятий.

Рак

Вы все обдумали накануне, по крайней мере должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.

Лев

Сегодняшний день может оказаться пограничным. Внимательнее присматривайтесь к событиям, по крайней мере одно из них с большой степенью вероятности резко изменит течение вашей жизни. Правда, ненадолго.

Дева

Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.

Весы

Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.

Скорпион

Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.

Стрелец

Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.

Козерог

Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.

Водолей

Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.

Рыбы

Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.

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