Добро, которое ранит: жеребенок пострадал из‑за угощений посетителей
Центр помощи диким животным Ežu Hospitālis в социальной сети Facebook опубликовал эмоциональное обращение к жителям с призывом не кормить чужих лошадей, так как такие действия могут серьезно угрожать здоровью животных.
Центр сообщает, что у их самого молодого подопечного — дикого жеребенка Арлены, которая год назад осталась без матери, — возникли серьезные проблемы со здоровьем после того, как в загоне были найдены оставленные посетителями морковь и яблоки.
Как поясняет Ežu Hospitālis, в повседневной жизни животное кормят сеном, гранулами и овсом, а иногда в присутствии сотрудников центра ему дают немного моркови. Однако этим утром жеребенок стоял в загоне с вытянутой шеей, давился и пускал слюни, что свидетельствовало о возможном удушье или закупорке кормом.
«Жаль, что вместе с угощениями “доброжелатель” не оставил в почтовом ящике конверт с пожертвованием на покрытие расходов ветеринара», — добавляет центр.
Ežu Hospitālis отмечает, что неконтролируемое кормление животных — это проблема, с которой приходится сталкиваться каждый год, и еще раз подчеркивает, что кормить чужих лошадей нельзя. Чтобы помочь Арлене, сотрудники центра отправились за ветеринаром, а также за необходимыми медикаментами и оборудованием, надеясь, что удастся вовремя устранить закупорку и спасти животное.
В то же время центр напоминает, что ветеринарные услуги стоят недешево, а лечение лошадей обходится особенно дорого. Ežu Hospitālis признает, что уже длительное время покрывает расходы на содержание собственными силами, поэтому этот случай создал для организации дополнительную финансовую нагрузку.
Поэтому центр призывает общество по возможности оказать поддержку лечению Арлены, подчеркивая, что начало жизни жеребенка и без того было тяжелым.
Реквизиты:
Ežu Hospitālis
Reģ.nr. 40008325429
AS, Swedbank
LV24HABA0551054796534
Цель: kumeliņam Arlēnai