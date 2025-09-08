Меццо-сопрано из Франции Леа Дезандр 18 сентября впервые выступит в Латвии
18 сентября 2025 года в Риге состоится долгожданный дебют одной из самых ярких европейских вокалисток — меццо-сопрано Леа Дезандр.
Совместно с Ensemble Jupiter под руководством лютниста Томаса Дэнфорда Леа Дезандр представит программу Songs of Passion — поэтическое и эмоционально насыщенное путешествие по английской и итальянской вокальной музыке, от Джона Дауленда до Генри Пёрселла. Эта программа уже с большим успехом была показана в Зальцбурге, Экс-ан-Провансе, Париже, Нью-Йорке и других музыкальных столицах мира.
Леа Дезандр — артистка нового поколения: певица, танцовщица и актриса. Родилась в Париже в семье итальянского происхождения и с детства совмещала вокальные занятия с балетом. Учёба в London Guildhall School of Music and Drama, участие в Академии Экс-ан-Прованса и проект Jardin des Voix под руководством Уильяма Кристи стали стартом её стремительной международной карьеры. Сегодня она выступает на ведущих мировых сценах — в Парижской опере, La Scala, Венской Staatsoper, на Зальцбургском фестивале, в Глайндборне, Teatro Real и других.
Дезандр свободно перемещается между стилистически и исторически разными репертуарами. Её сценические роли охватывают произведения Георга Фридриха Генделя, Эктора Берлиоза, Бенджамина Бриттена, Клаудио Монтеверди, Жака Оффенбаха и Джованни Перголези. Среди наиболее значимых достижений — заглавные партии в операх Orfeo ed Euridice, Dido and Aeneas, La Périchole, а также участие в концептуальных, межжанровых постановках, где музыка соединяется с движением и поэзией.
Особое место в её творчестве занимает сотрудничество с Ensemble Jupiter и Томасом Дэнфордом. Их совместная программа Songs of Passion получила восторженные отзывы как публики, так и критиков.
OperaWire пишет: “Нижний регистр Дезандр наполнен множеством смыслов… меццо-сопрано легко звучит в верхних нотах… поистине божественно”.
New York Classical Review отмечает: “Дезандр интуитивно подстраивает голос под поэтический текст — то интроспективно, то слегка эмоционально. Её фразировка — как движение бабочки”.
Французская газета Le Monde характеризует её как “артистку, создающую уникальный музыкальный космос”.
Её альбом Amazone, выпущенный под лейблом Warner/Erato, получил высокую оценку в ведущих изданиях, таких как Gramophone, Diapason и Le Figaro, став одним из самых значимых вокальных релизов последних лет.
Выступление Леа Дезандр в Риге станет не только её дебютом в Латвии, но и уникальной возможностью пережить одну из самых оригинальных концертных программ этого сезона. Концерт с Ensemble Jupiter обещает стать не только изысканной интерпретацией барочной музыки, но и живым, современным и эмоционально насыщенным художественным опытом, который выходит за рамки жанров и эпох.
Концерт, который нельзя пропустить!
18 сентября в Рижском Доме конгрессов. Билеты доступны на сайте Biļešu paradīze.