Херманис готов рассмотреть идею Шлесерса вместе формировать правительство, но есть условие
Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис мог бы рассмотреть идею лидера партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнара Шлесерса после выборов присоединиться к политическому движению "Без партий" и даже вместе формировать правительство. Однако есть условие, о котором он сообщил на своей странице в Facebook.
«Шлесерс ещё вчера на съезде решил, что после следующих выборов они присоединятся к "Без партий", и мы вдвоем сформируем новое правительство на ближайшие четыре года. Ок. Предложение обсуждаемое, но смущает эпизод из недавнего прошлого, когда он перед выборами в Риге встал на сторону Росликова, когда тот показал латышам некрасивый жест с трибуны», - заявил режиссер. «Предлагаю решение: наши условия для сотрудничества — Айнар вступает в Земессардзе. Лучше всего вместе со всеми сыновьями. Так, чтобы надежно и не оставалось места сомнениям».
«Но вообще, у "Без партий" совсем другие цели — изменить порядок выборов, чтобы навсегда покончить с партийными комбинациями/схемами», - подчеркнул Херманис.
Ранее сообщалось, что Айнар Шлесерс в субботу на партийном конгрессе призвал входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян (ZZS), а также оппозиционные партии Национальное объединение (NA) и «Объединенный список» (AS) договориться о совместном сотрудничестве еще в текущем созыве Сейма. Шлесерс в почти часовом выступлении на конгрессе много критиковал правительство Эвики Силини, особенно «Новое Единство» (JV) и «Прогрессивных», которые, по его словам, довели страну до бедности, не способствуя экономическому благополучию и выступая за Стамбульскую конвенцию.
Шлесерс выразил надежду на падение нынешнего правительства, и в таком случае хотел бы, чтобы президент Эдгар Ринкевич именно его выдвинул на пост премьера. Шлесерс призывает уже сейчас другие представленные в Сейме партии обозначить свою позицию и высказать предпочтение относительно желаемых партнеров по сотрудничеству.
Если представленные в парламенте партии все же захотят сотрудничать с «Новым Единством», то он призывает тех людей, которые не хотят поддерживать LPV, отдать свой голос «за режиссера Алвиса Херманиcа», который участвует в создании политической организации «Без партий». Шлесер считает, что Херманис — такой партнер, который нужен LPV, и что с Херманисом можно формировать правительство.