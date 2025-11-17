Херманис готов рассмотреть идею Шлесерса вместе формировать правительство, но есть условие

«Шлесерс ещё вчера на съезде решил, что после следующих выборов они присоединятся к "Без партий", и мы вдвоем сформируем новое правительство на ближайшие четыре года. Ок. Предложение обсуждаемое, но смущает эпизод из недавнего прошлого, когда он перед выборами в Риге встал на сторону Росликова, когда тот показал латышам некрасивый жест с трибуны», - заявил режиссер. «Предлагаю решение: наши условия для сотрудничества — Айнар вступает в Земессардзе. Лучше всего вместе со всеми сыновьями. Так, чтобы надежно и не оставалось места сомнениям».