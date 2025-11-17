"Черный инопланетянин" в Елгаве: на лицо ужасный, но добрый внутри человек готов к встрече с фанатами в Латвии
При всех татуировках, с рогами и без носа — в Елагаву приехал The Black Alien, французский тату-художник Антони Лофредо, превративший себя в "инопланетянина". Он открыт к встречам с поклонниками и даже готов поработать, сообщает jelgavniekiem.lv.
Не пугайтесь, если в Елагаве увидите полностью татуированного человека — это The Black Alien, или «Черный инопланетянин», всемирно известный французский татуировщик. Под слегка пугающей внешностью скрывается добродушный человек, который, кстати, с радостью встретится с латвийскими поклонниками.
The Black Alien, настоящее имя Антони Лофредо, — татуировщик французского происхождения, который стал знаменит тем, что превратил собственное тело в, как он сам говорит, проект. Цель художника — превратить себя в «Черного инопланетянина».
Чтобы приблизиться к этому образу, Лофредо провел ряд радикальных манипуляций. Большая часть его тела, включая белки глаз, покрыта татуировками, у художника ампутированы нос и уши, укорочены пальцы, чтобы кисти напоминали «когти», а в голову внедрены импланты в виде рогов. За The Black Alien в соцсетях следят миллионы, и теперь у латвийских поклонников тоже появится возможность с ним встретиться. Антони страстно увлечен путешествиями, и эту осень он решил провести в Латвии, в Елагаве.
В Елагаву его пригласила известная латвийская татуировщица София Валтере — они подружились на одном международном семинаре татуировщиков.
The Black Alien будет в Елагаве с 14 по 19 ноября. За это время художник вместе с Софией планирует посмотреть самые красивые места Латвии, а также с удовольствием встретится с поклонниками и поработает. Если хочешь сделать татуировку у мировой звезды — это твой шанс: записывайся на сеанс к The Black Alien!
А тех, кто не любит татуировки и подобное, София просит не волноваться, если случайно встретите татуированного француза на улицах Елагавы или в других местах Латвии. За пугающим обликом скрывается чрезвычайно добрый и очень воспитанный мужчина.