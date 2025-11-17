Министр: называть оппонентов "агентами Кремля", конечно, нехорошо, но не игнорировать же нарративы

На заявление президента ответила министр культуры и сопредседатель партии «Прогрессивные» Агнесе Лаце. По её словам, проблема не в том, что кого-то называют «агентами Кремля» напрямую, а в том, что в публичном пространстве действительно прослеживаются параллели с кремлевскими нарративами — и указывать на них необходимо.