Министр: называть оппонентов "агентами Кремля", конечно, нехорошо, но не игнорировать же нарративы
Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал политиков к сдержанности и диалогу на фоне обвинений друг друга в "связях с Кремлем". Министр культуры Агнесе Лаце на это ответила, что игнорировать кремлевские нарративы — опасно.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич публично выразил обеспокоенность стремительным ростом напряженности в латвийской политике. Поводами к обострению стали споры вокруг Стамбульской конвенции и обвинения политиков друг друга в связи с Кремлем. Глава государства призвал партии открыто обсудить, способны ли они работать вместе, и удерживаться от ярлыков вроде «агент Кремля» при любом расхождении во взглядах.
На заявление президента ответила министр культуры и сопредседатель партии «Прогрессивные» Агнесе Лаце. По её словам, проблема не в том, что кого-то называют «агентами Кремля» напрямую, а в том, что в публичном пространстве действительно прослеживаются параллели с кремлевскими нарративами — и указывать на них необходимо.
Лаце подчеркнула, что Латвия живет рядом с диктаторским режимом, который заинтересован в расколе общества. Исследования НАТО StratCom подтверждают: дезинформация часто специально направляется на обе стороны политического спектра, чтобы усилить конфликты и подрывать доверие внутри страны.
«Культуре общения нужно учиться», - заявила министр, подчеркнув, что подобная проблематика характерна не только для одной политической стороны — в адрес «Прогрессивных» также часто звучат разные обвинения.