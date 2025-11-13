Вам пора серьезно поговорить! Президент призвал коалицию честно обсудить, могут ли они работать вместе
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал коалиционные партии после принятия бюджета откровенно обсудить, способны ли они работать вместе до выборов. Он подчеркнул, что имитация работы навредит и государству, и самим партиям.
Коалиционные партии "Новое Единство", "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян после утверждения бюджета должны честно обсудить, могут ли они работать вместе, сказал в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении президент Эдгар Ринкевич.
Отвечая на вопрос, сможет ли возглавляемое Эвикой Силиней ("Новое Единство") правительство конструктивно проработать до выборов, Ринкевич сказал, что первым испытанием для него станет принятие бюджета на следующий год. По мнению президента, после этого партиям следует честно между собой обсудить, способны ли они конструктивно работать до следующих выборов или нет. Самое неразумное, по словам Ринкевича, - это делать вид, что работа идет, а на деле ничего не делать, что в итоге скажется как на развитии государства, так и на самих партиях, так как избиратели дадут им оценку на предстоящих выборах.
Говоря о наблюдающейся в обществе нетерпимости, Ринкевич подчеркнул, что ее нельзя сводить лишь к поведению политиков - это проблема всего общества. Как ее уменьшить, однозначного ответа у президента нет. Он допустил, что всплески агрессии в определенной мере связаны с социальными сетями, так как кажущаяся анонимность некоторым людям "придает смелости".
Ринкевич отметил, что по мере приближения выборов обмен мнениями может стать еще более острым.