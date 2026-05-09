"У вас есть обувь - вперед работать!" Стинг оставит шестерых детей без огромного наследства

У Стинга шестеро детей от двух браков. От первой жены, актрисы Фрэнсис Томелти, с которой он был женат с 1976 по 1984 год, у него есть сын Джо Самнер, 49 лет, и дочь Фушия Самнер, 44 года. Со второй женой, актрисой и продюсером Труди Стайлер, на которой он женился в августе 1992 года, у него четверо детей: Микки Самнер, 42 года, Джейк Самнер, 40 лет, Элиот Самнер, 35 лет, и Джакомо Самнер, 30 лет.