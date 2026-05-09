"У вас есть обувь - вперед работать!" Стинг оставит шестерых детей без огромного наследства
Певец Стинг снова объяснил, почему не собирается превращать своих детей в наследников огромного состояния: по его словам, лишить ребенка необходимости работать — не забота, а вред.
74-летний Стинг, настоящее имя которого Гордон Мэтью Томас Самнер, не раз открыто говорил, что передача большого наследства детям может принести больше вреда, чем пользы. В выпуске CBS News Sunday Morning Стинг вновь подтвердил свою позицию, заявив:
«Худшее, что можно сделать с ребенком, — это сказать ему: “Тебе не нужно работать”. Думаю, это форма насилия, в которой я, надеюсь, никогда не буду виновен».
Стинг объяснил, что поощряет своих детей самостоятельно зарабатывать себе на жизнь: «Все мои дети наделены невероятной трудовой этикой — не знаю, заложено ли это в ДНК или это потому, что я говорил им: “Ребята, вы должны работать. Я трачу наши деньги. Я оплачиваю ваше образование. У вас есть обувь на ногах — вперед, за работу”».
Он добавил: «Это не жестоко. Думаю, в этом есть доброта и доверие к ним — вера в то, что они смогут сами проложить свой путь. Мои дети крепкие».
Когда его спросили, жаловались ли когда-нибудь дети на такой подход, Стинг ответил: «Нет... По крайней мере, не мне в лицо!»
17-кратный обладатель премии Grammy, состояние которого оценивается в 550 миллионов долларов, высказывает эти взгляды публично уже много лет. В 2014 году он говорил, что его дети не получат трастовые фонды из его состояния, назвав унаследованное богатство «альбатросами» на шее у его шестерых детей.
«Люди предполагают, что они родились с серебряной ложкой во рту, но на самом деле им не так уж много было дано, - сказал он тогда. - Много денег не останется, потому что мы их тратим!»
Философия Стинга сформировалась под влиянием его собственного детства в судостроительном сообществе на северо-востоке Англии, где он рос в скромных условиях, прежде чем добиться мировой славы.
У Стинга шестеро детей от двух браков. От первой жены, актрисы Фрэнсис Томелти, с которой он был женат с 1976 по 1984 год, у него есть сын Джо Самнер, 49 лет, и дочь Фушия Самнер, 44 года. Со второй женой, актрисой и продюсером Труди Стайлер, на которой он женился в августе 1992 года, у него четверо детей: Микки Самнер, 42 года, Джейк Самнер, 40 лет, Элиот Самнер, 35 лет, и Джакомо Самнер, 30 лет.