Джордж и Амаль Клуни появляются на публике без детей - они скрывают 8-летних близнецов и даже решились на неожиданный шаг
Джордж и Амаль Клуни снова вышли вместе в свет и напомнили, почему их считают одной из самых эффектных пар Голливуда. Но за глянцевым появлением на красной дорожке — их давнее решение держать детей подальше от славы, папарацци и жизни «звездных наследников».
Джордж и Амаль Клуни выглядели такими же влюбленными, как и прежде, когда вместе появились на гала-вечере Chaplin Award в Линкольн-центре в Нью-Йорке. На церемонии актер был удостоен премии за значительный вклад в кинематограф.
Джордж выглядел элегантно в черном смокинге с бабочкой, а Амаль произвела впечатление ярким атласным платьем цвета фуксии с открытыми плечами и эффектной накидкой в стиле кейпа, ниспадавшей на руки.
Как обычно, двое детей пары, Александр и Элла, на мероприятии не присутствовали: супруги предпочитают как можно дольше держать близнецов вдали от публичного внимания.
Джордж и Амаль даже пошли дальше и подали заявление на получение французского гражданства — его им предоставили в декабре 2025 года, — чтобы растить своих 8-летних детей подальше от голливудских папарацци.
«Я люблю французскую культуру, ваш язык, хотя после 400 дней занятий я все еще говорю на нем плохо, - сказал Джордж в интервью французской радиостанции RTL. - Здесь не фотографируют детей. У школьных ворот не прячутся папарацци. Для нас это самое главное».
«А сейчас для них все иначе: они не сидят в iPad, понимаете? Они ужинают со взрослыми и должны убирать за собой посуду. У них гораздо лучшая жизнь».
Говоря об их жизни в Лос-Анджелесе, актер признался: «Мне казалось, что у них никогда не будет нормального шанса на обычную жизнь. Во Франции людям в целом все равно на славу. Я не хочу, чтобы они ходили по улицам и боялись папарацци. Я не хочу, чтобы их сравнивали с детьми других знаменитостей».
Джордж и Амаль стали родителями близнецов в июне 2017 года. Дети пары уже превзошли родителей в знании языков: благодаря жизни в разных европейских странах они свободно говорят по-английски, по-французски и по-итальянски.