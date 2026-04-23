ВИДЕО: принц Гарри неожиданно прибыл в Киев ночным поездом из Польши

По прибытии Гарри заявил, что рад снова быть в Украине. В разговоре с ITV News он сказал, что хочет напомнить людям в Великобритании и во всем мире, с чем сталкивается Украина, а также поддержать тех, кто каждый день работает в крайне тяжелых условиях.