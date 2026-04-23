ВИДЕО: принц Гарри неожиданно прибыл в Киев ночным поездом из Польши
Принц Гарри утром 23 апреля прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Его приезд подтвердили британский телеканал ITV News и украинские СМИ, опубликовавшие кадры с железнодорожного вокзала украинской столицы. Герцог Сассекский приехал в Киев ночным поездом из Польши.
По прибытии Гарри заявил, что рад снова быть в Украине. В разговоре с ITV News он сказал, что хочет напомнить людям в Великобритании и во всем мире, с чем сталкивается Украина, а также поддержать тех, кто каждый день работает в крайне тяжелых условиях.
Ожидается, что в Киеве принц Гарри выступит на Kyiv Security Conference. В своей речи он намерен подчеркнуть, что война в Украине — это не только борьба за территорию, но и война за ценности, а международное сообщество не должно «привыкнуть» к этому конфликту и перестать воспринимать его всерьез.
Гарри собирается напомнить о судьбе украинских детей, вывезенных Россией, и назвать эти действия систематическими и преднамеренными. Кроме того, в рамках визита он планирует поддержать украинское сообщество Invictus Games и посетить проекты The HALO Trust, которая занимается разминированием в Украине.
Для принца Гарри это уже третий визит в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Ранее он приезжал в Киев в сентябре 2025 года, а до этого посещал центр Superhumans во Львове в апреле 2025 года.