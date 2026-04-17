Анне Вески получит высшую награду Таллина
Анне Вески удостоена высшей награды Таллина — гербового знака города. Ее многолетний вклад в культуру, влияние на несколько поколений и роль в формировании имиджа Эстонии сделали решение городских властей практически символичным.
Таллиннское городское собрание на заседании в четверг приняло решение наградить гербовым знаком Таллина певицу Анне Вески. Это высшая награда города, которой отмечается выдающийся вклад в культурное пространство Таллина и Эстонии.
Кандидатуру Анне Вески представил председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт, по словам которого, речь идет о выдающемся творческом деятеле, чье влияние выходит за пределы поколений и государственных границ.
«Анне Вески – артистка, которая объединила разные поколения. Ее творчество сопровождало людей на протяжении десятилетий и создавало моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Для многих из нас ее песни связаны с личными воспоминаниями и важными жизненными моментами. Ее преданность делу и профессионализм служат примером, а ее вклад в эстонскую музыку и культуру неоценим», – сказал председатель городского собрания.
Творческая деятельность Анне Вески длится уже более четырех десятилетий. За это время она представляла эстонскую музыкальную культуру как на родине, так и за рубежом, радовала несколько поколений и постоянно вносила вклад в развитие эстонской эстрадной музыки. Помимо сценической деятельности, она играла важную роль в формировании культурной жизни Таллина, участвовала в многочисленных представительских мероприятиях города и способствовала укреплению международного имиджа Эстонии и Таллина.
Гербовый знак Таллина – это городская награда, которая вручается физическому лицу в знак особого почета. Согласно уставу Таллина, ежегодно может быть вручен только один такой знак. Награду вручают председатель городского собрания и мэр в День Таллина, 15 мая.