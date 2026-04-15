Невозможно поверить, что этой женщине 72: Кристи Бринкли произвела фурор на красной дорожке
72-летняя модель Кристи Бринкли вновь оказалась в центре внимания, появившись на светском показе в Нью-Йорке в эффектном серебристом костюме. Но не меньше обсуждений вызвала и ее дочь Сейлор, которая вышла вместе с ней на красную дорожку и снова заставила говорить о поразительном семейном сходстве.
Кристи Бринкли произвела фурор в Нью-Йорке, появившись на гала-показе фильма Brunello: The Gracious Visionary в театре Дэвида Коха и в очередной раз доказав, что возраст — всего лишь цифра.
72-летняя модель выглядела ослепительно в сверкающем серебристом костюме, который ловил свет при каждом движении. Идеально скроенные структурированный жакет и широкие брюки придавали образу современный, слегка андрогинный характер, а полупрозрачная блузка под ним смягчала его и добавляла элегантности.
На мероприятии звезду сопровождала ее дочь Сейлор Бринкли Кук, и на красной дорожке они выглядели поразительно похожими. 27-летняя Сейлор выбрала элегантный черный наряд с легким блеском, который гармонировал с эффектным образом матери, при этом позволяя их естественному сходству выйти на первый план. С одинаковым светлым оттенком волос, сияющей кожей и легкими улыбками этот дуэт вполне можно было принять за сестер.
Кристи — мать троих детей: 40-летней Алексы Рэй Джоэл, рожденной в отношениях с музыкальной легендой Билли Джоэлом; 30-летнего Джека Бринкли-Кука, которого она родила от третьего мужа Ричарда Таубмана; и Сейлор, рожденной в браке с четвертым мужем Питером Куком.
Сейлор — настоящая копия своей матери и уже идет по ее стопам, пробуя себя в модельной индустрии. Сейлор рассказала People, какой лучший совет мама дала ей о работе в модельной сфере. «Ее главный совет насчет работы на съемках — быть как можно более доброжелательной. Я всегда стараюсь представиться всем, кто находится в комнате. И всегда стараюсь уделить внимание каждому. Потому что, если честно, моя работа почти самая легкая. Именно этому она меня научила — замечать, что происходит вокруг, не быть дивой и получать удовольствие от работы с людьми, которые создают этот проект».