"Погодите… Ей 71? Я в шоке": Кристи Бринкли поразила моложавым видом на новых фото
71-летняя экс-модель Кристи Бринкли блистает на улицах Нью-Йорка в ярко-красном костюме, доказывая, что стиль, харизма и красота не подвластны возрасту. Снимки звезды вызвали бурю восторгов в Сети — пользователи не могут поверить в то, как роскошно она выглядит.
Икона красоты и стиля Кристи Бринкли вновь доказала, что возраст — это всего лишь цифра. 71-летняя экс-модель модель была замечена в Нью-Йорке, когда выходила из автомобиля у студии NBC, и произвела настоящий фурор в ярко-красном монохромном образе - на ней был стильный костюм с объемным жакетом и брюками-карго, облегающий топ и классические туфли на шпильке. Образ дополняли крупные серьги-кольца, золотое ожерелье и фирменная голливудская улыбка.
На фото видно, как Кристи Бринкли буквально сияет — уверенная, энергичная, с идеальной укладкой и макияжем. Она держит в руках смартфон и, кажется, не спешит скрываться от объективов. Даже внутри студии она продолжает излучать ту самую ауру суперзвезды, неся в руках тренч и лаконичную сумку Birkin.
Интернет, конечно, не мог остаться равнодушным. Пользователи соцсетей восхищаются тем, как роскошно выглядит Кристи Бринкли в свои 71 (пусть и не без помощи специалистов-косметологов):
- «Погодите… Ей 71? Я в шоке. Просто икона»
- «Красное — ее цвет. Сколько энергии и шарма в одном образе. Настоящая легенда»
- «Мне 41, и я уже чувствую себя уставшей. А она будто с обложки журнала»
- «Вот как выглядит настоящая сила возраста. Женщина-космос»
- «Эта женщина остановила время. Я в восторге»
- «Этим фото можно поднимать самооценку. Спасибо, Кристи, за вдохновение»
- «Каждый ее выход — это урок стиля. И доказательство, что зрелость — это красиво»
- «Глядя на Кристи, хочется жить, радоваться, ухаживать за собой и не бояться возраста»