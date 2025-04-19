"Погодите… Ей 71? Я в шоке": Кристи Бринкли поразила моложавым видом на новых фото

Икона красоты и стиля Кристи Бринкли вновь доказала, что возраст — это всего лишь цифра. 71-летняя экс-модель модель была замечена в Нью-Йорке, когда выходила из автомобиля у студии NBC, и произвела настоящий фурор в ярко-красном монохромном образе - на ней был стильный костюм с объемным жакетом и брюками-карго, облегающий топ и классические туфли на шпильке. Образ дополняли крупные серьги-кольца, золотое ожерелье и фирменная голливудская улыбка.