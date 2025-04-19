"Погодите… Ей 71? Я в шоке": Кристи Бринкли поразила моложавым видом на новых фото
фото: Vida Press
71-летняя Кристи Бринкли блистает на улицах Нью-Йорка в ярко-красном костюме, доказывая, что стиль, харизма и красота не подвластны возрасту.
Мировые звезды

"Погодите… Ей 71? Я в шоке": Кристи Бринкли поразила моложавым видом на новых фото

Елена Денисова

Otkrito.lv

71-летняя экс-модель Кристи Бринкли блистает на улицах Нью-Йорка в ярко-красном костюме, доказывая, что стиль, харизма и красота не подвластны возрасту. Снимки звезды вызвали бурю восторгов в Сети — пользователи не могут поверить в то, как роскошно она выглядит.

Икона красоты и стиля Кристи Бринкли вновь доказала, что возраст — это всего лишь цифра. 71-летняя экс-модель модель была замечена в Нью-Йорке, когда выходила из автомобиля у студии NBC, и произвела настоящий фурор в ярко-красном монохромном образе - на ней был стильный костюм с объемным жакетом и брюками-карго, облегающий топ и классические туфли на шпильке. Образ дополняли крупные серьги-кольца, золотое ожерелье и фирменная голливудская улыбка.

фото: ddp/Instar / Vida Press
Она — нестареющая муза и мотивация для миллионов женщин по всему миру.
Она — нестареющая муза и мотивация для миллионов женщин по всему миру.

На фото видно, как Кристи Бринкли буквально сияет — уверенная, энергичная, с идеальной укладкой и макияжем. Она держит в руках смартфон и, кажется, не спешит скрываться от объективов. Даже внутри студии она продолжает излучать ту самую ауру суперзвезды, неся в руках тренч и лаконичную сумку Birkin.

фото: ddp/Instar / Vida Press
Кристи Бринкли остается живым напоминанием о том, что возраст — не помеха ни стилю, ни обаянию.
Кристи Бринкли остается живым напоминанием о том, что возраст — не помеха ни стилю, ни обаянию.

Интернет, конечно, не мог остаться равнодушным. Пользователи соцсетей восхищаются тем, как роскошно выглядит Кристи Бринкли в свои 71 (пусть и не без помощи специалистов-косметологов):

  • «Погодите… Ей 71? Я в шоке. Просто икона»
  • «Красное — ее цвет. Сколько энергии и шарма в одном образе. Настоящая легенда»
  • «Мне 41, и я уже чувствую себя уставшей. А она будто с обложки журнала»
  • «Вот как выглядит настоящая сила возраста. Женщина-космос»
  • «Эта женщина остановила время. Я в восторге»
  • «Этим фото можно поднимать самооценку. Спасибо, Кристи, за вдохновение»
  • «Каждый ее выход — это урок стиля. И доказательство, что зрелость — это красиво»
  • «Глядя на Кристи, хочется жить, радоваться, ухаживать за собой и не бояться возраста»

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Кристи Бринкли

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