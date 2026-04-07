"До меня никому не было дела": Лиза Кудроу чувствовала себя лишней на фоне остальных звезд сериала "Друзья"
Лиза Кудроу неожиданно призналась, что во времена «Друзей» ее героиню Фиби Буффе далеко не все считали главной любимицей публики. Более того, по словам актрисы, в профессиональной среде к ней порой относились как к «шестой из Друзей», не веря, что после сериала у нее может быть большая карьера.
Актриса высказалась о своем культовом персонаже Фиби Буффе в знаменитом ситкоме, где также снимались Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и покойный Мэттью Перри.
«До меня никому не было дела, - сказала она в интервью Independent, опубликованном в субботу. - В некоторых отделах [моего актерского агентства] меня вообще называли просто “шестой из Друзей”».
Хотя Кудроу в 1998 году получила премию «Эмми» в категории «лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» за роль обаятельно нелепой Фиби, по ее словам, многие не верили, что ее ждет долгая карьера в Голливуде.
«Никто не видел для меня какого-то будущего и не ожидал, что у меня может быть определенная карьера, — вспоминает она. — Было примерно такое отношение: “Ну надо же, как ей повезло попасть в этот сериал”».
«Друзья» выходили 10 сезонов — с 1994 по 2004 год. В недавней беседе с Лили Томлин для Interview magazine Кудроу также вспомнила, каково ей было играть любимую зрителями героиню, отметив, насколько в реальной жизни она отличается от Фиби.
«Поначалу Фиби была очень и очень далека от меня, — поделилась она. — Мне приходилось много работать, чтобы оправдать то, что она говорила и делала. Не в раздражающем смысле — это было интересно».
«За эти десять лет какая-то часть ее перешла и ко мне, — продолжила актриса. — Я стала чуть легче относиться к жизни, прочитала несколько книг о духовности и тому подобное, просто чтобы лучше ее понять».
Кудроу подчеркнула, что не считает Фиби «глупышкой», как ее воспринимали некоторые. «Тогда говорили: “Она такая дурочка. Почему ты все время играешь дурочек?” А я думала: она что, правда дурочка? Для меня — нет».