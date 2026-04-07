"До меня никому не было дела": Лиза Кудроу чувствовала себя лишней на фоне остальных звезд сериала "Друзья"
Фото: lounisphotography / SplashNews.com/ Vida Press
Лиза Кудроу в 2026 году.
Лиза Кудроу неожиданно призналась, что во времена «Друзей» ее героиню Фиби Буффе далеко не все считали главной любимицей публики. Более того, по словам актрисы, в профессиональной среде к ней порой относились как к «шестой из Друзей», не веря, что после сериала у нее может быть большая карьера.

Актриса высказалась о своем культовом персонаже Фиби Буффе в знаменитом ситкоме, где также снимались Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и покойный Мэттью Перри.

«До меня никому не было дела, -  сказала она в интервью Independent, опубликованном в субботу. - В некоторых отделах [моего актерского агентства] меня вообще называли просто “шестой из Друзей”».

Хотя Кудроу в 1998 году получила премию «Эмми» в категории «лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» за роль обаятельно нелепой Фиби, по ее словам, многие не верили, что ее ждет долгая карьера в Голливуде.

Фото: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press
Лиза Кудроу в 2000 году.
«Никто не видел для меня какого-то будущего и не ожидал, что у меня может быть определенная карьера, — вспоминает она. — Было примерно такое отношение: “Ну надо же, как ей повезло попасть в этот сериал”».

«Друзья» выходили 10 сезонов — с 1994 по 2004 год. В недавней беседе с Лили Томлин для Interview magazine Кудроу также вспомнила, каково ей было играть любимую зрителями героиню, отметив, насколько в реальной жизни она отличается от Фиби.

«Поначалу Фиби была очень и очень далека от меня, — поделилась она. — Мне приходилось много работать, чтобы оправдать то, что она говорила и делала. Не в раздражающем смысле — это было интересно».

«За эти десять лет какая-то часть ее перешла и ко мне, — продолжила актриса. — Я стала чуть легче относиться к жизни, прочитала несколько книг о духовности и тому подобное, просто чтобы лучше ее понять».

Кудроу подчеркнула, что не считает Фиби «глупышкой», как ее воспринимали некоторые. «Тогда говорили: “Она такая дурочка. Почему ты все время играешь дурочек?” А я думала: она что, правда дурочка? Для меня — нет».

