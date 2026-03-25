Донс подтвердил разрыв с моделью Мадарой Малмане: "Я живу один"
Латвийский музыкант Донс неожиданно признался, что живет один — и этим фактически подтвердил слухи о разрыве с моделью Мадарой Малмане. Их отношения долго оставались в тени, но теперь все стало ясно.
С Мадарой Донс впервые появился на публике весной 2019 года — они, держась за руки, позировали фотографам на премьере документального фильма «В поисках мистера Каулиня», режиссером которого стал барабанщик группы Prāta vētra Каспарс Рога.
Мадара Малмане работает моделью с 14 лет, когда ее заметили международные модельные агентства — латвийка заключила контракт с крупнейшим и наиболее влиятельным агентством в мире IMG. Она снималась для ведущих мировых модных журналов и демонстрировала одежду и украшения почти всех самых известных брендов.
Ранее у Мадары были отношения с фотографом Ренарсом Корисом, а Донс когда-то был женат — после семи лет совместной жизни в 2000 году он женился на сценической партнерше и участнице талант-шоу Лили (настоящее имя — Линда Калниня). Пара переехала жить в Лондон, откуда Донс вернулся один, а брак был расторгнут в 2013 году. После этого музыкант в основном появлялся в обществе один и избегал разговоров о личной жизни.
Спустя несколько лет в закулисье шоу-бизнеса начали говорить о его отношениях с Мадарой, что позже подтвердилось их совместными публичными выходами.
Теперь в новом номере журнала Pastaiga Донс намекает, что эти отношения закончились. «Сейчас я живу один», — говорит певец, добавляя: «Человеческие отношения — это нечто уникальное. В связи с каждым человеком ты становишься другим, но при этом остаешься собой. Просто другой открывает в тебе новые грани. Между двумя людьми происходит уникальная реакция. Вот такими и бывают отношения».