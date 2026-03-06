Не узнать! После феноменального похудения 72-летняя Опра Уинфри появилась на Неделе моды в Париже
Опра Уинфри появилась на Неделе моды в Париже на показе Chloé — и стала одной из самых обсуждаемых гостей: 72-летняя телеведущая продемонстрировала яркий образ на фоне собственных откровений о похудении и тренировках.
Еще в 2023 году Опра Уинфри рассказывала, что принимает препараты для снижения веса — такие как Ozempic или Wegovy — и использует их как «инструмент», чтобы сбрасывать килограммы. Параллельно она перешла на более здоровый образ жизни — например, тренируется шесть дней в неделю.
После изменений в привычках Опра снова привлекла внимание на модном мероприятии. На ней была укороченная замшевая куртка песочного оттенка, кремовая блузка и широкие джинсы. Образ она дополнила стильными очками, а также золотыми серьгами-кольцами.
В конце прошлого года Опра рассказывала, что делает акцент на регулярных занятиях — бег на дорожке и силовые тренировки.
Сообщается, что в начале 1990-х ее вес доходил до 107 кг (это был максимальный показатель). Текущий вес она не раскрывает, но говорила о цели — 72 кг. «Я думала, что дело в дисциплине и силе воли. Но я перестала винить себя. Я чувствую себя более живой и энергичной, чем когда-либо», — приводятся ее слова.
Кроме спорта, Опра отметила, что отказалась от алкоголя. «Я не пью уже много лет. Удивительно, что у меня даже нет желания», — рассказывала она.
В январе в эфире Today Уинфри вспоминала, что когда пыталась прекратить прием препаратов GLP-1, снова набрала вес. По ее словам, она «весь прошлый год» не принимала лекарства и набрала около 9 кг, потому что хотела проверить, действительно ли вес вернется. Она добавила, что, хотя питалась правильно, без препарата вес все равно начал расти, и «шум еды» (постоянные мысли о еде) вернулся.
В 2023 году, объясняя свое решение, Опра говорила People, что использует препарат по мере необходимости — как средство, помогающее избежать «эффекта йо-йо». Она подчеркивала, что наличие одобренного медицинского назначения для контроля веса воспринимает как облегчение и «подарок», а также заявляла, что «закончила со стыдом» — как со стороны других, так и по отношению к себе.
Также она делилась своим опытом в подкасте The Jamie Kern Lima Show, где говорила о переломном моменте: осознании, что борьба с весом была не только вопросом силы воли. В разговоре она вспомнила и эпизод 1988 года, когда в своем ток-шоу вывезла на тележке 30 кг жира и рассказывала, что тогда «почти пять месяцев» фактически морила себя голодом.