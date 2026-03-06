Не узнать! После феноменального похудения 72-летняя Опра Уинфри появилась на Неделе моды в Париже

В 2023 году, объясняя свое решение, Опра говорила People, что использует препарат по мере необходимости — как средство, помогающее избежать «эффекта йо-йо». Она подчеркивала, что наличие одобренного медицинского назначения для контроля веса воспринимает как облегчение и «подарок», а также заявляла, что «закончила со стыдом» — как со стороны других, так и по отношению к себе.