Голливудский дебошир снова показал себя: Шайа ЛаБаф был арестован после драки в баре
фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Shia LaBeouf attends the The Phoenician Scheme red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 18, 2025 in Cannes, France. Photo by Franck Castel/ABACAPRESS/ddp images
Мировые звезды

Голливудский дебошир снова показал себя: Шайа ЛаБаф был арестован после драки в баре

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Звезда "Трансформеров" Шайа ЛаБаф отметил Марди Гра в Новом Орлеане грандиозной дракой в баре — и оказался под стражей. Это несмотря на недавние заявления актера о победе над алкоголизмом.

В ночь с 16 на 17 февраля 2026 года, около 00:45, полиция Нового Орлеана получила вызов в район Фобур-Мариньи — вблизи Французского квартала, где проходили основные торжества карнавала. Очевидцы сообщали о дебоше в R Bar — заведении, известном в том числе акцией «стрижка и шот за 20 долларов».

По данным полицейского рапорта, 39-летний ЛаБаф устроил скандал внутри бара, после чего менеджер попытался его выдворить. В ответ актёр замахнулся на сотрудника. Охране все же удалось вывести его на улицу, однако ЛаБаф вернулся — и на этот раз действовал агрессивнее. Он несколько раз ударил кулаками одного из посетителей, помогавшего персоналу, а затем разбил нос второму мужчине. Присутствующим пришлось удерживать актера силой вплоть до приезда полиции. Видеозапись инцидента позже опубликовало издание TMZ.

ЛаБафа доставили в больницу для обследования, после чего официально арестовали. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам нападения. Впоследствии актера отпустили: судебное заседание назначено на 19 марта.

Арест произошёл на фоне сообщений о том, что в дни Марди Гра ЛаБаф устроил себе продолжительный «барный тур» по центру города. Между тем еще недавно актер публично заявлял о победе над алкоголизмом и признавал, что именно зависимость стояла за его скандальным поведением в прошлом. 

ЛаБаф ранее рассказывал о своих проблемах с алкоголем. После ареста в 2017 году в Саванне, штат Джорджия, он прошел курс реабилитации по решению суда и этот опыт вдохновил его на создание полуавтобиографического фильма «Милый мальчик». Тем не менее в 2020 году английская певица и партнерша актера по этому фильму FKA twigs, настоящее имя которой Талия Барнетт, подала на него в суд, обвиняя ЛаБафа в сексуализированном насилии, нападении и причинении эмоционального вреда.

Темы

ПолицияГолливудШайа ЛаБаф

Другие сейчас читают