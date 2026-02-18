Голливудский дебошир снова показал себя: Шайа ЛаБаф был арестован после драки в баре

ЛаБаф ранее рассказывал о своих проблемах с алкоголем. После ареста в 2017 году в Саванне, штат Джорджия, он прошел курс реабилитации по решению суда и этот опыт вдохновил его на создание полуавтобиографического фильма «Милый мальчик». Тем не менее в 2020 году английская певица и партнерша актера по этому фильму FKA twigs, настоящее имя которой Талия Барнетт, подала на него в суд, обвиняя ЛаБафа в сексуализированном насилии, нападении и причинении эмоционального вреда.