Голливудский дебошир снова показал себя: Шайа ЛаБаф был арестован после драки в баре
Звезда "Трансформеров" Шайа ЛаБаф отметил Марди Гра в Новом Орлеане грандиозной дракой в баре — и оказался под стражей. Это несмотря на недавние заявления актера о победе над алкоголизмом.
В ночь с 16 на 17 февраля 2026 года, около 00:45, полиция Нового Орлеана получила вызов в район Фобур-Мариньи — вблизи Французского квартала, где проходили основные торжества карнавала. Очевидцы сообщали о дебоше в R Bar — заведении, известном в том числе акцией «стрижка и шот за 20 долларов».
По данным полицейского рапорта, 39-летний ЛаБаф устроил скандал внутри бара, после чего менеджер попытался его выдворить. В ответ актёр замахнулся на сотрудника. Охране все же удалось вывести его на улицу, однако ЛаБаф вернулся — и на этот раз действовал агрессивнее. Он несколько раз ударил кулаками одного из посетителей, помогавшего персоналу, а затем разбил нос второму мужчине. Присутствующим пришлось удерживать актера силой вплоть до приезда полиции. Видеозапись инцидента позже опубликовало издание TMZ.
Actor Shia LaBeouf was arrested for a drunken outburst in New Orleans— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026
It’s stated that on Sunday night, he showed up at a 24-hour bar drunk and shirtless, attempting to get behind the bar to “be a celebrity bartender.”
After being refused by the staff and asking, “Do you know… pic.twitter.com/bL1dO2aCqT
ЛаБафа доставили в больницу для обследования, после чего официально арестовали. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам нападения. Впоследствии актера отпустили: судебное заседание назначено на 19 марта.
Арест произошёл на фоне сообщений о том, что в дни Марди Гра ЛаБаф устроил себе продолжительный «барный тур» по центру города. Между тем еще недавно актер публично заявлял о победе над алкоголизмом и признавал, что именно зависимость стояла за его скандальным поведением в прошлом.
ЛаБаф ранее рассказывал о своих проблемах с алкоголем. После ареста в 2017 году в Саванне, штат Джорджия, он прошел курс реабилитации по решению суда и этот опыт вдохновил его на создание полуавтобиографического фильма «Милый мальчик». Тем не менее в 2020 году английская певица и партнерша актера по этому фильму FKA twigs, настоящее имя которой Талия Барнетт, подала на него в суд, обвиняя ЛаБафа в сексуализированном насилии, нападении и причинении эмоционального вреда.