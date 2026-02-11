"Идеальная жизнь меня не привлекает": Анджелина Джоли объяснила, почему шрамы на груди стали ее главным украшением
Актриса Анджелина Джоли, перенесшая двойную мастэктомию в 2013 году после того, как врачи обнаружили у неё ген, повышающий риск развития рака груди, откровенно рассказала о шрамах после операции.
Для актрисы шрамы — это не просто отметины на коже, а непреходящие символы её жизненного пути и сделанного выбора. Обладательница премии «Оскар» открыто принимает свои шрамы после профилактической операции, на которую она решилась, узнав, что является носителем мутации в гене BRCA1, значительно повышавшей риск рака груди.
В недавнем интервью французской радиостанции France Inter Анджелина Джоли с глубокой благодарностью и принятием размышляла о своих следах на теле: «Меня всегда больше интересовали шрамы и та жизнь, которую несут на себе люди. Меня не привлекает идеальное представление о жизни, в которой нет изъянов».
Она описала шрамы после мастэктомии как «выбор, который я сделала, чтобы оставаться здесь как можно дольше со своими детьми. Я люблю свои шрамы именно за это. И я благодарна, что у меня была возможность и право сделать что-то превентивное для своего здоровья».
50-летняя актриса, воспитывающая шестерых детей — Мэддокса (24 года), Пакса (22 года), Захару (21 год), Шайло (19 лет) и близнецов Нокса и Вивьен (17 лет) — вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом, подчеркнула, насколько личным и важным было это решение. Мать Джоли, Маршелин Бертран, скончалась от рака груди в 2007 году в возрасте 56 лет. Эта потеря глубоко повлияла на взгляды Анджелины на здоровье и семью.
«Я очень рано потеряла маму. Я ращу своих детей без бабушки», — поделилась Джоли, подчеркивая эмоциональный вес своего решения.
Это решение не было легким. После положительного теста на мутацию гена BRCA1, который давал ей примерно 87% вероятности развития рака груди, она выбрала двойную мастэктомию, чтобы радикально снизить риски.
В своей резонансной колонке для New York Times в 2013 году она подробно описала свой опыт, чтобы побудить других женщин принимать информированные решения о своем здоровье: риск до операции: 87%, риск после операции: менее 5%. «Решение сделать мастэктомию было непростым. Но я очень рада, что приняла его. Теперь я могу сказать своим детям, что им не нужно бояться потерять меня из-за рака груди», — писала она.