"Идеальная жизнь меня не привлекает": Анджелина Джоли объяснила, почему шрамы на груди стали ее главным украшением

В своей резонансной колонке для New York Times в 2013 году она подробно описала свой опыт, чтобы побудить других женщин принимать информированные решения о своем здоровье: риск до операции: 87%, риск после операции: менее 5%. «Решение сделать мастэктомию было непростым. Но я очень рада, что приняла его. Теперь я могу сказать своим детям, что им не нужно бояться потерять меня из-за рака груди», — писала она.