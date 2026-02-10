"Шерлок Холмс" теряет память: 90-летний Василий Ливанов борется с деменцией
Легендарный исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов, отметивший в 2025 году 90-летие, столкнулся с тяжелыми испытаниями: артист страдает от потери памяти и не выходит из дома.
Актер Василий Ливанов, прославившийся ролью Шерлока Холмса в культовом советском телесериале, переживает непростой период. 90-летний актер, долгие годы борющийся с различными заболеваниями, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
Бывшая невестка звезды Екатерина Ливанова в беседе с изданием «Абзац» рассказала о текущем состоянии артиста. По ее словам, Ливанов передвигается самостоятельно, а медицинскую помощь ему оказывают врачи на дому. Однако возраст и накопившиеся болезни серьезно влияют на качество жизни актера.
«Он ходит. Его дома посещают врачи. С Борей [сын Василия Ливанова] я общалась. Он говорит: "Ну конечно, понимаешь, возраст и все болезни"», — поделилась Екатерина.
Особую тревогу вызывают нарушения памяти у актера. Из разговора с сыном Ливанова Борисом Екатерина узнала, что отец периодически не узнает людей и частично утратил воспоминания о недавних событиях. При этом память о молодости остается более четкой — типичный признак деменции.
«Он даже как-то кого-то не узнал. Что-то помнит, что-то не помнит. По-моему, это называется деменция. В молодости себя помнит, а последние годы — нет. То, что он снимал "Медного всадника" (фильм 2019 года), вообще не помнит, как оказалось», — рассказала экс-невестка.
Большую часть времени звезда советского «Шерлока Холмса» проводит дома перед телевизором и не выходит на улицу. В 2025 году на фоне различных недугов и частых госпитализаций у Ливанова началось поражение тканей межпозвоночных дисков, позже обнаружилась анемия. Врачи рекомендовали народному артисту больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.
Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. За свою творческую карьеру он снялся более чем в 40 фильмах, включая «Коллеги», «Звезду пленительного счастья», «Ярославну, королеву Франции». Мировую известность ему принесла роль Шерлока Холмса в знаменитом телецикле 1979–1986 годов, которая навсегда осталась в сердцах миллионов зрителей.
В мае 2022 года МИД Латвии внес в "черный список" 102 россиянина, в их числе снова оказались известные российские актеры и режиссеры, в том числе и Василий Ливанов. Внесенные в список люди активно поддерживали решение президента России о вторжении на Украину.