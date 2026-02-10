"Шерлок Холмс" теряет память: 90-летний Василий Ливанов борется с деменцией

Большую часть времени звезда советского «Шерлока Холмса» проводит дома перед телевизором и не выходит на улицу. В 2025 году на фоне различных недугов и частых госпитализаций у Ливанова началось поражение тканей межпозвоночных дисков, позже обнаружилась анемия. Врачи рекомендовали народному артисту больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.