Софи Марсо появилась на Неделе моды с дочерью - и их тут же назвали "двойниками"
На Неделе моды в Париже Софи Марсо вышла в свет вместе с 23-летней дочерью Жюльетт Лемли — и их появление моментально стало одним из самых обсуждаемых: актриса и ее наследница выглядели настолько похожими и одинаково безупречно одетыми, что в соцсетях их уже назвали «шикарными двойниками».
Бывшая девушка Бонда, 59-летняя Софи Марсо, в понедельник, 26 января 2026 года, посетила показ Schiaparelli Haute Couture сезона весна/лето 2026 вместе с 23-летней Жюльетт. Сходство было поразительным: темные волосы, мягкие черты лица и та самая непринужденная парижская собранность — со стороны они больше напоминали стильных «двойников», чем маму и дочь.
Для выхода на кутюрный показ Софи выбрала лаконичный, архитектурный черный образ, в котором элегантность сочеталась с характером. На ней был приталенный жакет с выразительными скульптурными линиями в области бедер, струящаяся атласная юбка, подчеркивающая силуэт, и классические черные туфли с золотыми акцентами. Фирменная челка обрамляла лицо, а минимальный макияж позволил естественной красоте актрисы оставаться главным акцентом.
Жюльетт, в свою очередь, предложила более молодую и современную интерпретацию черной палитры: фактурное мини-платье из черного денима с золотыми пуговицами она надела поверх черной водолазки и дополнила образ полупрозрачными колготками. Завершили лук ботильоны и небольшая черная сумка — перекличка с маминой гаммой была очевидной, но с собственным актуальным штрихом.
Софи Марсо уже много лет остается постоянной гостьей Недели моды в Париже.
Пока карьера Марсо насчитывает десятилетия — от прорывной роли в фильме «Бум», когда ей было всего 14, до мировой славы в образе Электры Кинг в «И целого мира мало», — Жюльетт только начинает прокладывать собственный путь. Дочь Софи Марсо и продюсера Джима Лемли сейчас работает ассистентом по производству в Théâtre de Paris и уже успела поработать рядом с голливудской легендой Аль Пачино.