Софи Марсо появилась на Неделе моды с дочерью - и их тут же назвали "двойниками"

Пока карьера Марсо насчитывает десятилетия — от прорывной роли в фильме «Бум», когда ей было всего 14, до мировой славы в образе Электры Кинг в «И целого мира мало», — Жюльетт только начинает прокладывать собственный путь. Дочь Софи Марсо и продюсера Джима Лемли сейчас работает ассистентом по производству в Théâtre de Paris и уже успела поработать рядом с голливудской легендой Аль Пачино.