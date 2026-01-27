Появилась новая информация о состоянии здоровья Михаэля Шумахера: он больше не прикован к постели

В конце 2013 года Шумахер, который на тот момент был самым титулованным пилотом в истории "Формулы-1", получил тяжелые травмы во время катания на лыжах в Мерибеле во Французских Альпах. Спортсмен не заметил скрытый под снегом камень, упал и ударился головой о склон горы, в результате чего получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несколько месяцев он провел в коме, после чего проходил восстановление дома, где за ним ухаживали жена Коринна и другие члены семьи. Родные не допускали к нему журналистов и крайне редко делились с прессой деталями о его состоянии, заявляя, что сам Шумахер не хотел бы, чтобы информация о его здоровье становилась публичной.