Появилась новая информация о состоянии здоровья Михаэля Шумахера: он больше не прикован к постели
57-летний всемирно известный автогонщик Михаэль Шумахер, который после несчастного случая уже 12 лет не появляется на публике, больше не прикован к постели, однако передвигается в инвалидной коляске. При этом его состояние здоровья по-прежнему остается тяжелым. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Как стало известно после многочисленных бесед с несколькими хорошо осведомленными источниками, легенда "Формулы-1" больше не прикована к кровати», — пишет ресурс, добавляя, что «к сожалению, эта обнадеживающая новость, вероятно, является самым позитивным медицинским выводом, который можно сделать на данный момент».
«Он не может ходить. Вместо этого по своему особняку его передвигают в инвалидной коляске медсестры и терапевты, входящие в круглосуточную медицинскую команду, услуги которой обходятся в десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю», — говорится в статье.
В публикации отмечается, что ранее ходили слухи о том, что Шумахер страдает синдромом запертого сознания, также известным как псевдокома, — неврологическим состоянием, при котором человек, находясь в полном сознании, осознает происходящее вокруг, но способен реагировать лишь морганием. Однако издание с «сожалением» констатирует, что «даже этот мрачный диагноз не соответствует действительности». «Невозможно быть уверенным, что он все понимает, поскольку он не способен никому ничего рассказать. Создается ощущение, что он воспринимает часть происходящего вокруг, но, скорее всего, не все», — анонимно сообщил один из источников.
Также утверждается, что слухи о том, будто в 2024 году Шумахер впервые после комы появился на публике на свадьбе своей дочери, не имеют под собой оснований. «И в этом случае его право на частную жизнь было соблюдено», — подчеркивает ресурс.
В конце 2013 года Шумахер, который на тот момент был самым титулованным пилотом в истории "Формулы-1", получил тяжелые травмы во время катания на лыжах в Мерибеле во Французских Альпах. Спортсмен не заметил скрытый под снегом камень, упал и ударился головой о склон горы, в результате чего получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несколько месяцев он провел в коме, после чего проходил восстановление дома, где за ним ухаживали жена Коринна и другие члены семьи. Родные не допускали к нему журналистов и крайне редко делились с прессой деталями о его состоянии, заявляя, что сам Шумахер не хотел бы, чтобы информация о его здоровье становилась публичной.
С тех пор не появилось ни одной фотографии Михаэля Шумахера в его нынешнем состоянии — несмотря на несколько попыток бывших сотрудников продать подобные снимки в интернете.